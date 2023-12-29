В воздушное пространство Польши со стороны Украины зашел неопознанный объект

"Объект вошел со стороны украинской границы", - сказал телеканалу TVN24 полковник.

"Ночью шел интенсивный обстрел украинской территории, поэтому этот инцидент мог быть связан с этим", - добавил он.

Poland says an “unidentified airborne object” entered its airspace from the direction of its border with Ukraine this morning pic.twitter.com/S5mL7G0hOX — TRACKER DEEP (@tracker_deep) December 29, 2023

Летящий объект, который передвигался с огромной скоростью, заметили жители района Долгобичева Люблинского воеводства. Это недалеко от деревни Пшеводув, где в ноябре прошлого года во время российского удара взорвалась ракета, выпущенная с территории Украины.

По словам очевидцев, они слышали сильный шум и свист. Объект двигался в западном направлении.

Местные СМИ сообщают, что в окрестностях города Замостье продолжаются поисковые работы и мобилизованы значительные силы. Информации о том, что произошел взрыв, нет.

Может оказаться, что это было лишь временное нарушение воздушного пространства Польши и неизвестный объект вернулся в Украину.

"Утром неопознанный бортовой объект вошел в воздушное пространство Республики Польша со стороны границы с Украиной и с момента пересечения границы до исчезновения сигнала наблюдался радарами системы ПВО страны", - говорится в сообщении польских вооруженных сил, которое цитирует "Униан".

Украина ночью и утром в пятницу подверглась самой масштабной за последнее время воздушной атаке. После очередного налета дронов-камикадзе по городам Украины было запущено более 100 ракет разных типов. Есть жертвы. Пять человек погибли в Днепропетровской области, двое - в Одессе, погибшие также есть в Киеве, Харькове и Львове.

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