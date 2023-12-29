Тем временем на сайте украинского внешнеполитического ведомства было обнародовано следующее заявление: "Российские войска воюют с украинскими женщинами, детьми, пожилыми людьми, гражданским населением. Преступления, которые сегодня совершила Россия в Украине - ее месть за невозможность переломить ход борьбы на поле боя с украинскими силами обороны. Призываем международное сообщество объединить все усилия, чтобы остановить российский геноцид украинского народа. Никакие разговоры о "перемирии", "временном отказе от территорий", "усталости", "переговорах" и других "уступках" не остановят российской агрессии, а лишь будут раздувать ее масштабы. Россия не рассматривает никаких других сценариев, кроме как полного уничтожения Украины".