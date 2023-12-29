В Пурвциемсе из-за химической утечки эвакуировали пятиэтажный дом

Сегодня около 14:30 в VUGD поступил звонок с Варавикснес гатве в Риге, где, по предварительной информации, произошла утечка некоего вещества.

Прибывшие на место пожарные обнаружили, что в пятиэтажном жилом доме произошла утечка неизвестного химического вещества, и начали эвакуацию людей.

В настоящее время на месте происшествия ведутся работы.

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