В Пурвциемсе из-за химической утечки эвакуировали пятиэтажный дом

Днем в пятницу, 29 декабря, в пятиэтажном жилом доме в рижском микрорайоне Пурвциемс произошла утечка неизвестного химического вещества, после чего началась эвакуация жильцов дома, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Сегодня около 14:30 в VUGD поступил звонок с Варавикснес гатве в Риге, где, по предварительной информации, произошла утечка некоего вещества.
Прибывшие на место пожарные обнаружили, что в пятиэтажном жилом доме произошла утечка неизвестного химического вещества, и начали эвакуацию людей.
В настоящее время на месте происшествия ведутся работы.
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