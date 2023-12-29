Жены российских мобилизованных пожелали Путину гореть в аду

"Сегодня у нашей участницы Марии погиб муж (...) Надеемся, что Владимир Владимирович и виновники сломанных судеб тысяч людей в Новом году не захлебнутся кровью наших мужчин, которая до краев наполнит их чаши. Горите в аду!", - говорится в Telegram-канале.

По состоянию на вечер пятницы, 29 декабря, запись в Telegram уже отредактирована, подпись к видео осталась следующей: "Надеемся на то, что компетентные лица и руководство страны сменят риторику и откажутся от принятых ранее решений о мобилизации".

Подпись стоит под двумя видео женщины, которая называет себя Марией и рассказывает что из Петербурга. В видеороликах она рассказывает, что ее муж, мобилизованный в декабре 2022 года, погиб в этом месяце на войне против Украины.

Также женщина рассказала, что приехала на оккупированные РФ территории Украины, где поняла, что мобилизованные гибнут "ни за что", и что местным жителям это "не нужно".

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