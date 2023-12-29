Главное за 29 декабря ⟩ Эвакуация в Пурвциемсе, массированный обстрел Украины и грязные велосипеды в новых поездах

"В Кремле посчитали выгодным предложить россиянам направить накопившийся в обществе негатив на светских персонажей", - считают источники MT в правительстве РФ.

В ходе боевых действий в Украине был ликвидирован 55-летний житель города Тулун Иркутской области Павел Шувалов, известный как "тулунский маньяк" - он был осужден по обвинению в убийствах и изнасилованиях.

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Подходит к концу 2023 год, и сейчас самое время оглянуться назад и вместе c RUS TVNET посмотреть на самые важные события уходящего года в Цифрах.

"Я сейчас в красивом черном платье и у меня был красный платок поверх плеч. Но я так разошлась с вами, что он недавно упал на пол", - после исполнения очередной композиции проговаривает латвийская певица, композитор, поэт и пианист-виртуоз Катрина Гупало.

Вечером 28 декабря по приглашению RUS TVNET она выступила в клубе "Страздумуйжа" - главном центре культурной жизни в Риге для людей с нарушениями зрения. Она рассказывала, что происходит за фортепиано, потому что не все могли это увидеть.

Последним гостем программы "Мне только спросить" в 2023 году стал радиоведущий, шоумен и музыкант Никита Матвеев. Вместе с ним мы вспомнили главные спортивные события уходящего года и поделились ожиданиями от ЕВРО-2024 и Олимпиады-2024 в Париже.

Недавно Росфинмониторинг внес писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили) в перечень террористов и экстремистов. Следственный комитет Российской Федерации завел на него уголовное дело. Ранее от продажи его книг стали отказываться магазины. Журналист Postimees Теэт Корстен связался с писателем, чтобы узнать его мнение о происходящем сегодня с Россией и россиянами.

Популярная теория телегонии гласит, будто предыдущие половые партнеры матери оставляют навсегда свой генетический след в ее детях, рожденных от другого партнера. "Проверено.Медиа" рассказывает, есть ли у такого убеждения научные обоснования.

Двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по биатлону шведка Ханна Эберг была вынуждена провести рождественский вечер в подвале родительского дома, так как простудилась и не хотела контактировать с близкими.

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