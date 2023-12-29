Еще два дня, и мир ворвется в новый, 2024-й год, который, надеемся, будет получше уходящего. RUS TVNET собрал главные события уходящей пятницы, 29 декабря.
Главное за 29 декабря ⟩ Эвакуация в Пурвциемсе, массированный обстрел Украины и грязные велосипеды в новых поездах
Новости Латвии:
15 декабря Pasažieru vilciens начало пассажирские перевозки тремя новыми электропоездами в направлении Тукумса, Айзкраукле и Скулте, а 16 декабря новые электропоезда начали курсировать и в направлении Елгавы. Радость от новых поездов в социальных сетях сменилась возмущением по поводу нечистоплотности некоторых пассажиров.
Днем в пятницу в пятиэтажном жилом доме в рижском микрорайоне Пурвциемс произошла утечка неизвестного химического вещества, после чего началась эвакуация жильцов дома.
Зрительница передачи Bez tabu Санита в Риге, во время ожидания зеленого сигнала светофора на перекрестке Карля Улманя гатве с Виенибас гатве, зафиксировала возможное нарушение правил дорожного движения - потенциальным нарушителем является водитель оперативного транспорта Службы неотложной медицинской помощи (NMPD).
За рубежом:
Во Львовской области предположительно атакован военный полигон. Также сообщается о взрывах в Харькове.
Утром в пятницу после ночных ударов по городам Украины воздушная тревога снова была объявлена по всей стране, пишут украинские СМИ. Погибли не менее 26 человек, пострадали - более 120.
В пятницу в воздушное пространство Польши со стороны Украины вошел неопознанный объект, сообщил пресс-секретарь оперативного командования польских вооруженных сил полковник Яцек Горишевский.
"В Кремле посчитали выгодным предложить россиянам направить накопившийся в обществе негатив на светских персонажей", - считают источники MT в правительстве РФ.
В ходе боевых действий в Украине был ликвидирован 55-летний житель города Тулун Иркутской области Павел Шувалов, известный как "тулунский маньяк" - он был осужден по обвинению в убийствах и изнасилованиях.
Интересное чтиво:
Подходит к концу 2023 год, и сейчас самое время оглянуться назад и вместе c RUS TVNET посмотреть на самые важные события уходящего года в Цифрах.
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Вечером 28 декабря по приглашению RUS TVNET она выступила в клубе "Страздумуйжа" - главном центре культурной жизни в Риге для людей с нарушениями зрения. Она рассказывала, что происходит за фортепиано, потому что не все могли это увидеть.
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