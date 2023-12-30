Киев, вероятно, также попытается преподнести российским оккупантам новые сюрпризы на поле боя, чтобы вывести их из равновесия в некоторых областях.

Но по сути 2024 год выглядит годом консолидации — и для Киева, и для Москвы.

У России не хватает ни вооружений, ни обученного личного состава, чтобы начать стратегическое наступление — по крайней мере, до весны 2025 года.

Украина, между тем, нуждается в западной финансовой и военной поддержке, чтобы продолжать войну в следующем году, но при этом она также накапливает свои внутренние резервы, чтобы создать условия для серии освободительных наступлений в будущем.

Фото: Reuters

Война индустриальной эпохи — это борьба между обществами. То, что происходит на поле боя, в конечном итоге становится лишь симптомом этой борьбы.

Ход этой войны в 2024 году будет определяться скорее в Москве, Киеве, Вашингтоне, Брюсселе, Пекине, Тегеране и Пхеньяне, чем в Авдеевке, Токмаке, Краматорске или на любом из опустошенных полей сражений вдоль линии фронта.

Украина будет давить на Россию в Крыму

Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе

У России нет решительного, прорывного потенциала, чтобы захватить Украину, и она сделает все возможное, чтобы удержать то, что смогла захватить, используя время для укрепления своей обороны. При этом она надеется, что Запад потеряет желание продолжать поддерживать Украину.