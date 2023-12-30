Звезда НБА Йокич: надеюсь, никто не узнает меня после завершения карьеры

"Быть ​​знаменитым - кому-то это нравится, кому-то нет", - сказал Йокич, который дважды был признан самым ценным игроком регулярного сезона НБА за свою карьеру.

"Надеюсь, что после завершения карьеры меня никто не будет узнавать. Я хочу, чтобы мой ребенок или дети [у Йокича сейчас один ребенок – двухлетняя дочь] помнили меня как отца. Думаю, это будет моей целью в жизни", - сказал Йокич.

В прошлом сезоне сербский баскетболист помог "Наггетс" впервые в истории клуба выиграть чемпионат НБА. Йокич в последние годы показывал феноменальную игру на поле.

"Мне действительно не нравится такая жизнь [слава], потому что мы просто баскетболисты, которые хороши в том, что мы делаем. Нас окружают средства массовой информации. Конечно, нам платят, потому что мы популярны в СМИ", - рассуждает Йокич.

Сербский баскетболист не любит, когда увидев его люди тут же берут в руки телефон, чтобы сделать фото и видео. "Я считаю, что это очень грубо. Я не люблю выпендриваться", - признался 28-летний спортсмен.

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