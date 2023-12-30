Аналитики: масштабная атака РФ стала результатом долгих экспериментов

Как поясняют в своем отчете аналитики, за последние месяцы российские войска нанесли по Украине серию ударов разного масштаба. Для этого они использовали различные комбинации беспилотников, крылатых и баллистических ракет. При этом противник использовал либо только беспилотники, либо беспилотники в сочетании с меньшим количеством ракет.

По данным ISW, в ходе массированной атаки в пятницу русские использовали 36 беспилотников Shahed и более сотни различных типов ракет. По мнению аналитиков, российские войска используют дроны для обхода средств ПВО, а ракеты - для нанесения максимального ущерба намеченным целям.

"Россия, вероятно, сознательно накопила запасы различных типов ракет осенью и в начале зимы 2023 года, чтобы создать более разнообразную ударную систему и использовать опыт, полученный в различных недавних разведывательных и разведывательных миссиях", - заявили в ISW.

Ночью и утром 29 декабря Россия выпустила по Украине не менее 158 ракет различных типов и беспилотников. В ВСУ заявили, что сбиты 27 дронов и 87 крылатых ракет.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщил агентству AFP, что это было "рекордное количество ракет" и "самая массированная ракетная атака" за всю войну, не считая первых дней постоянных бомбардировок.

"Сегодня Россия нанесла удар практически всем, что есть в ее арсенале", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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