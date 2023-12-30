СМИ: возле магазина на улице Калнциема стреляли, возможно, из газового пистолета

Пользователь разместил на платформе Х скриншот переписки, в которой близкий ему человек описывает, что он стал свидетелем выстрелов в магазине Rimi на улице Кланциема.

Из сообщения можно понять, что около магазина Rimi были произведены два выстрела, в результате которых был ранен охранник магазина.

Saņēmu baisu stāstu no tuviem draugiem. pic.twitter.com/rhbDRYXNX9 — Dāvis Viļums (@DavisVilums) December 29, 2023

В полиции прокомментировали ситуацию, но не подтвердили факт ранения, а только факт стрельбы. В настоящее время начата проверка для выяснения обстоятельств ситуации.

В полиции заявили, что вечером в пятницу, 29 декабря, в магазине на улице Калнциема охранник хотел проверить подозрительного мужчину, но покупатель был агрессивным и покинул магазин.

"По предварительной информации, когда охранник догнал мужчину на улице, тот вытащил из кармана предмет, похожий на газовый пистолет и произвел два выстрела в землю, после чего убежал. Охранник не пострадал, из магазина не было ничего украдено", - написала полиция в соцсети X.

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