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СМИ: возле магазина на улице Калнциема стреляли, возможно, из газового пистолета

rus.tvnet.lv
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Пистолет. Иллюстративное фото
Пистолет. Иллюстративное фото Фото: Jub-Job/Shutterstock

Пользователь социальной сети X опубликовал тревожное сообщение о попытке кражи в магазине Rimi на улице Калнциема в Риге. Госполиция прокомментировала ситуацию в социальной сети Х, об этом пишет портал TV3 Ziņas.

Пользователь разместил на платформе Х скриншот переписки, в которой близкий ему человек описывает, что он стал свидетелем выстрелов в магазине Rimi на улице Кланциема.

Из сообщения можно понять, что около магазина Rimi были произведены два выстрела, в результате которых был ранен охранник магазина.

В полиции прокомментировали ситуацию, но не подтвердили факт ранения, а только факт стрельбы. В настоящее время начата проверка для выяснения обстоятельств ситуации.

В полиции заявили, что вечером в пятницу, 29 декабря, в магазине на улице Калнциема охранник хотел проверить подозрительного мужчину, но покупатель был агрессивным и покинул магазин.

"По предварительной информации, когда охранник догнал мужчину на улице, тот вытащил из кармана предмет, похожий на газовый пистолет и произвел два выстрела в землю, после чего убежал. Охранник не пострадал, из магазина не было ничего украдено", - написала полиция в соцсети X.

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