Видео ⟩ Количество погибших в Украине из-за атаки РФ увеличилось до 46 человек, объявлен траур

По последним данным, из-за ракетного удара по складу в Шевченковском районе Киева погибли 23 человека, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegrаm, что 1-го января будет траурным днем в столице.

Число погибших в результате удара в Запорожье выросло до девяти после. Власти объявили траур. Траур также объявлен в Днепровской и Одесской областях.

По данным местных властей, три человека погибли в Харьковской области, шестеро в Днепровской области, четверо в Одессе и один во Львове.

Таким образом, в результате масштабной воздушной атаки РФ число погибших на Украине возросло до 39 человек, более 160 получили ранения.

Россия выпустила по Украине не менее 158 ракет различных типов и беспилотников. В ВСУ заявили, что сбиты 27 дронов и 87 крылатых ракет.

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