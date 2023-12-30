В российском городе Белгород в субботу, 30 декабря, произошли новые взрывы. Как сообщает губернатор области Вячеслав Гладков, удар пришелся в центр Белгорода. По информации МЧС РФ, погибли 14 человек, среди них - двое детей. Это второй за полдня удар по приграничному региону.
МЧС РФ сообщили, что в результате атаки погибли 12 взрослых и двое детей, 108 человек (в том числе 15 детей) были ранены. Четверо пострадавших детей в реанимации в тяжелом состоянии, заявила детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова.
По предварительным данным, удар был нанесен со стороны Харьковской области. Один или несколько взрывов раздались в центре города, но удар прозвучал и в южном районе Белгорода. На кадрах очевидцев, видно, что улицы в центре города усеяны осколками, горят автомобили. Сообщается, что один из снарядов попал в автомобиль, есть попадания в торговый центр и жилые дома.
По информации Гладкова, угроза новых ударов сохраняется, и жителей города призвали отправиться в укрытия. Однако, как стало известно из публикаций в соцсетях, не все жители города смогли попасть в убежища: интернет-пользователи публикуют фото закрытых на замки входов в убежища. К 16:30 по местному времени тревогу отменили.
Издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники пишет, что удар нанесли "силы безопасности и обороны" Украины. Как утверждается целью атаки были военные объекты. По словам собеседника издания, это "общие меры, ставшие последствиями варварских обстрелов Днепра, Харькова, Одессы и убийства мирных жителей".
Также источник "Украинской правды" в спецслужбах Украины объяснил разрушения и жертвы в Белгороде "непрофессиональными действиями" российской ПВО. Как заявил собеседник издания, Силы обороны наносили удары по военным объектам в Белгородской области. "Поражение гражданской инфраструктуры, которые мы наблюдаем в Белгороде, является следствием непрофессиональных действий российской противовоздушной обороны, а также умышленных и спланированных провокаций", - рассказал он изданию.
В пятницу Гладков сообщил об одном погибшем в Белгороде, а также пострадавших и разрушениях в других населенных пунктах области. В Брянске, в результате обстрела с территории Украины, погиб ребенок, заявил губернатор области Александр Богомаз. Официальные лица РФ утверждают, что разрушения и повреждения наблюдаются в гражданском секторе. Украинское телевидение "Суспильне" со ссылкой на источники среди военных передает, что целями ударов были российские военные и промышленные объекты.
Белгородская область уже более года подвергается ударам со стороны Украины. Летом этого года власти объявляли эвакуацию приграничных с Украиной поселений. До столицы региона обычно долетали только беспилотники, и субботний обстрел уже называют самым масштабным за время войны.
Ночью на пятницу и утром РФ нанесла по Украине рекордный по интенсивности и использованию ракет и БПЛА удар. Подсчет жертв в украинской столице и других крупных городах страны продолжается, на данный момент зафиксировано 39 жертв атаки РФ.
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