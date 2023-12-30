Издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники пишет, что удар нанесли "силы безопасности и обороны" Украины. Как утверждается целью атаки были военные объекты. По словам собеседника издания, это "общие меры, ставшие последствиями варварских обстрелов Днепра, Харькова, Одессы и убийства мирных жителей".

Также источник "Украинской правды" в спецслужбах Украины объяснил разрушения и жертвы в Белгороде "непрофессиональными действиями" российской ПВО. Как заявил собеседник издания, Силы обороны наносили удары по военным объектам в Белгородской области. "Поражение гражданской инфраструктуры, которые мы наблюдаем в Белгороде, является следствием непрофессиональных действий российской противовоздушной обороны, а также умышленных и спланированных провокаций", - рассказал он изданию.

В пятницу Гладков сообщил об одном погибшем в Белгороде, а также пострадавших и разрушениях в других населенных пунктах области. В Брянске, в результате обстрела с территории Украины, погиб ребенок, заявил губернатор области Александр Богомаз. Официальные лица РФ утверждают, что разрушения и повреждения наблюдаются в гражданском секторе. Украинское телевидение "Суспильне" со ссылкой на источники среди военных передает, что целями ударов были российские военные и промышленные объекты.

Белгородская область уже более года подвергается ударам со стороны Украины. Летом этого года власти объявляли эвакуацию приграничных с Украиной поселений. До столицы региона обычно долетали только беспилотники, и субботний обстрел уже называют самым масштабным за время войны.

Ночью на пятницу и утром РФ нанесла по Украине рекордный по интенсивности и использованию ракет и БПЛА удар. Подсчет жертв в украинской столице и других крупных городах страны продолжается, на данный момент зафиксировано 39 жертв атаки РФ.

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