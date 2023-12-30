В российском городе Белгород в субботу, 30 декабря, произошли новые взрывы. Как сообщает губернатор области Вячеслав Гладков, удар пришелся в центр Белгорода. По информации МЧС РФ, погибли 20 человек, среди них - двое детей. Это второй за полдня удар по приграничному региону.
МЧС РФ сообщили, что в результате атаки погибли двое детей, 108 человек (в том числе 15 детей) были ранены. Пятеро детей и 12 взрослых - в тяжелом состоянии, заявила детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова.
Гладков сообщил, что в городе повреждены более 100 автомобилей, большая часть которых полностью уничтожена. Также повреждено множество коммерческих объектов, торговых центров и магазинов.
Residents of #Belgorod publish numerous evidences of the consequences of the strikes. Cars are on fire in the city center, smoke rises in residential areas. pic.twitter.com/6dQulSPTEx— NEXTA (@nexta_tv) December 30, 2023
По предварительным данным, удар был нанесен со стороны Харьковской области. Один или несколько взрывов раздались в центре города, но удар прозвучал и в южном районе Белгорода. На кадрах очевидцев, видно, что улицы в центре города усеяны осколками, горят автомобили. Сообщается, что один из снарядов попал в автомобиль, есть попадания в торговый центр и жилые дома.
По информации Гладкова, угроза новых ударов сохраняется, и жителей города призвали отправиться в укрытия. Однако, как стало известно из публикаций в соцсетях, не все жители города смогли попасть в убежища: интернет-пользователи публикуют фото закрытых на замки входов в убежища. К 16:30 по местному времени тревогу отменили.
Ответ на российский обстрел Украины
Украинские спецслужбы подтвердили, что удар по Белгороду - ответ на российские удары по городам Украины в пятницу. По словам источника, Украина запустила по целям в разных регионах России более 70 беспилотников. Издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники пишет, что удар нанесли "силы безопасности и обороны" Украины. Как утверждается целью атаки были военные объекты. По словам собеседника издания, это "общие меры, ставшие последствиями варварских обстрелов Днепра, Харькова, Одессы и убийства мирных жителей".
Также источник "Украинской правды" в спецслужбах Украины объяснил разрушения и жертвы в Белгороде "непрофессиональными действиями" российской ПВО. Как заявил собеседник издания, Силы обороны наносили удары по военным объектам в Белгородской области. "Поражение гражданской инфраструктуры, которые мы наблюдаем в Белгороде, является следствием непрофессиональных действий российской противовоздушной обороны, а также умышленных и спланированных провокаций", - рассказал он изданию.
В пятницу Гладков сообщил об одном погибшем в Белгороде, а также пострадавших и разрушениях в других населенных пунктах области. В Брянске, в результате обстрела с территории Украины, погиб ребенок, заявил губернатор области Александр Богомаз. Официальные лица РФ утверждают, что разрушения и повреждения наблюдаются в гражданском секторе. Украинское телевидение "Суспильне" со ссылкой на источники среди военных передает, что целями ударов были российские военные и промышленные объекты.
Белгородская область уже более года подвергается ударам со стороны Украины. Летом этого года власти объявляли эвакуацию приграничных с Украиной поселений. До столицы региона обычно долетали только беспилотники, и субботний обстрел уже называют самым масштабным за время войны.
Ночью на пятницу и утром РФ нанесла по Украине рекордный по интенсивности и использованию ракет и БПЛА удар. Подсчет жертв в украинской столице и других крупных городах страны продолжается, на данный момент зафиксировано 39 жертв атаки РФ.
Реакция РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путину доложено об ударе ВСУ.
Российское минобороны заявило, что по Белгороду были выпущены две ракеты типа "Ольха" с кассетными зарядами и снаряды РСЗО Vampire чешского производства. По утверждению РФ, ракеты были сбиты, а разрушения и жертвы вызваны обломками с кассетными частями и несколькими снарядами, которые не получилось сбить.
Россия запросила созвать заседание Совбеза ООН. Представитель РФ при ООН Дмитрий Полянский сказал, что РФ потребовала пригласить на заседание представителей Чехии как поставщика оружия Украине.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за обстрелом Белгорода стоит Великобритания.
"[За атакой] стоит Британия, которая в координации с США подстрекает киевский режим к террористическим действиям, понимая, что контрнаступление вооруженными силами Украины провалено", - сказала Захарова журналистам.
По словам Захаровой, ответственность также несут и государства ЕС, продолжающие поставлять вооружения Киеву.
Воздушная тревога в Украине
В нескольких регионах Украины - очередное предупреждение о запуске российских ракет. Глава военной администрации Харькова заявил о пяти взрывах в городе. О "работе" российской артиллерии в сторону Украины заявил также губернатор Белгородской области.
Воздушные силы Украины предупреждают о движении российских БПЛА через Сумскую область в Черниговскую. Также сообщалось об ударах по Херсонской и Николаевской области, а также по Харькову.
Власти Харькова сообщили о шести взрывах и 21 пострадавшем. По предварительной информации, погибших нет. По словам мэра Игоря Терехова, одна из ракет попала в жилой дом в центре города.
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