Ночью на пятницу и утром РФ нанесла по Украине рекордный по интенсивности и использованию ракет и БПЛА удар. Подсчет жертв в украинской столице и других крупных городах страны продолжается, на данный момент зафиксировано 39 жертв атаки РФ.

Реакция РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путину доложено об ударе ВСУ.

Российское минобороны заявило, что по Белгороду были выпущены две ракеты типа "Ольха" с кассетными зарядами и снаряды РСЗО Vampire чешского производства. По утверждению РФ, ракеты были сбиты, а разрушения и жертвы вызваны обломками с кассетными частями и несколькими снарядами, которые не получилось сбить.

Россия запросила созвать заседание Совбеза ООН. Представитель РФ при ООН Дмитрий Полянский сказал, что РФ потребовала пригласить на заседание представителей Чехии как поставщика оружия Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за обстрелом Белгорода стоит Великобритания.

"[За атакой] стоит Британия, которая в координации с США подстрекает киевский режим к террористическим действиям, понимая, что контрнаступление вооруженными силами Украины провалено", - сказала Захарова журналистам.

По словам Захаровой, ответственность также несут и государства ЕС, продолжающие поставлять вооружения Киеву.

Воздушная тревога в Украине

В нескольких регионах Украины - очередное предупреждение о запуске российских ракет. Глава военной администрации Харькова заявил о пяти взрывах в городе. О "работе" российской артиллерии в сторону Украины заявил также губернатор Белгородской области.

Воздушные силы Украины предупреждают о движении российских БПЛА через Сумскую область в Черниговскую. Также сообщалось об ударах по Херсонской и Николаевской области, а также по Харькову.

Власти Харькова сообщили о шести взрывах и 21 пострадавшем. По предварительной информации, погибших нет. По словам мэра Игоря Терехова, одна из ракет попала в жилой дом в центре города.

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