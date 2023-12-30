Главное за 30 декабря ⟩ Обстрел Белгорода, кто помогает РФ с оружием и кого мы потеряли в 2023-м

Вечером в пятницу Украина нанесла удар по российскому городу Белгород. Губернатор области Гладков заявил, что в результате обстрела один человек погиб и четверо ранены.

В 2023-м году Лукашенко не раз видели не в лучшей физической форме. Что остается от его прежнего образа?

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RUS TVNET хотел бы вспомнить, кто из знаменитых людей ушел из жизни в 2023 году.

Как бы вы отреагировали, если бы однажды вечером, возвращаясь на автомобиле домой, заметили рядом на светофоре самого себя? Машина той же марки, цвета, даже регистрационный номер совпадает.

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