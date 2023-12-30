Главное за 30 декабря ⟩ Обстрел Белгорода, кто помогает РФ с оружием и кого мы потеряли в 2023-м

Предпоследний день года ознаменовался ответным обстрелом ВСУ российского города Белгород (за день до этого Россия совершила самый сильный ракетный обстрел Украины с начала войны). Об этом, как и о других главных новостях уходящей субботы - в итогах дня от RUS TVNET.
Новости Латвии:
28 декабря в вольере для верблюдов Рижского зоопарка был смертельно ранен смотритель животных. Предварительное расследование показало, что несчастный случай произошел во время ухода за животными. Руководитель зоопарка Янис Рудзитис признал, что трагедия, когда в результате нападения верблюда погиб смотритель, является беспрецедентной в истории зоопарка.
Длительная остановка водителя на обочине привлекла внимание окружающих. Когда приехали сотрудники полиции, выяснилось, что водитель был настолько пьян, что даже не смог пройти тест на алкотестере.
В предпраздничные и праздничные дни большинству покупателей приходится стоять в длинных очередях, чтобы оплатить покупки, сделанные в магазине.
За рубежом:
В российском городе Белгород произошли новые взрывы. Как сообщает губернатор области Вячеслав Гладков, удар пришелся в центр Белгорода. По информации МЧС РФ, погибли 14 человек, среди них - двое детей. Это второй за полдня удар по приграничному региону.
Страны Запада - главная поддержка Украины в борьбе с российскими оккупантами. Однако, проведя анализ более 70 разных единиц российского вооружения, приходится отмечать неприятный факт. Именно страны Запада - те, чьи детали в больших объемах можно обнаружить в российских ракетах и ином вооружении, помогающем России варварски уничтожать инфраструктуру и жителей Украины.
Вечером в пятницу Украина нанесла удар по российскому городу Белгород. Губернатор области Гладков заявил, что в результате обстрела один человек погиб и четверо ранены.
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Интересное чтиво:
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