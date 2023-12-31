Умер легендарный автогонщик Жиль де Ферран

Жиль де Ферран дебютировал в чемпионате CART в 1995 году. Ему удалось победить в своем дебютном сезоне. В 1997 году он стал вице-чемпионом.

В 2003 году он также стал победителем 500 миль Индианаполиса и занял второе место в IndyCar. В том же году он завершил свою карьеру в этой отрасли.

В 2005 году он начал работать в Формуле-1, став руководителем спортивного отдела команды BAR-Honda. Позже он работал спортивным директором команды McLaren.

В субботу Бразильская автомобильная конфедерация заявила, что он перенес сердечный приступ во время участия в гонке частного автоспортивного клуба во Флориде в пятницу. Его доставили в больницу, но он не выжил.

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