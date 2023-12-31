Главное за 31 декабря ⟩ Мир встречает Новый год, самые яркие события в шоу-бизнесе и новый отмечаемый день

В пятницу, 29 декабря, российские пограничники сообщили о задержании еще двух групп лиц южноазиатского происхождения, пытавшихся незаконно пересечь российско-эстонскую границу через Печорский район, сообщает эстонский портал Rus.Postimees.

В субботнем номере Washington Post вышла статья корреспондентки издания Кэтрин Белтон, посвященная новым попыткам французских крайне правых изменить политику страны в части поддержки Украины в войне с Россией.

Президент РФ Владимир Путин выступил с новогодним обращением. 31 декабря его показали в эфире российских телеканалов на Дальнем Востоке, пишет "Медуза".

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2023 год был ярким на события в мире шоу-бизнеса. Перечислить все события года было бы просто невозможно, а потому RUS TVNET собрал ключевые новости о знаменитостях с фокусом на Латвию. Итак, итоги-2023 года в алфавитном порядке!

В студии RUS TVNET побывал радиоведущий, шоумен и музыкант Никита Матвеев, с которым мы поговорили об историческом успехе латвийских хоккеистов, реакции общества на это событие и давлении перед грядущим чемпионатом мира в Чехии.

В конце 1936 и 1937 годов ничто не свидетельствовало о приближающейся оккупации СССР. Новый год в Латвии встречали радостно, шумно и обильно. В столичных ресторанах все столики зарезервированы, билеты в Оперу и театры распроданы; вечером 31 декабря улицы Риги полны празднично одетых людей, которые желают друг другу счастья и достижений. Для рыбоводов и виноделов Новый год - время прибыли; в деревнях молодежь развлекается и предсказывает будущее, скача на клюке и стучась в двери свинарника, тогда как в Опере изысканная публика поднимает пост за Вождя. Как Новый год встречали много десятилетий назад, рассказывают газеты 30-х годов.

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