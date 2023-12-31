В России начали показывать новогоднее обращение Путина

"Уважаемые граждане России, дорогие друзья, мы провожаем 2023 год, совсем скоро он станет частью истории, а нам предстоит идти вперед, созидать будущее. В году уходящем мы напряженно трудились и многое сделали, гордились общими достижениями, радовались успехам и были тверды отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасности, наши ценности, которые остаются для нас нерушимой опорой", - заявил президент РФ в начале обращения на фоне Кремля.

Путин также обратился к российским военным: "Вы наши герои, вместе с вами наши сердца. Мы гордимся вами. Восхищаемся вашим мужеством", - заявил он. Он также отметил, что "военных поддерживает весь народ страны".

"Мы не раз доказали, что умеем решать самые сложные задачи и никогда не отступим, потому что нет такой силы, которая способна нас разобщить, заставить забыть память и веру отцов, остановить наше развитие", - сказал он в новогоднем обращении.

Он добавил, что многонациональный народ России - "одна страна, одна большая семья", пишет "Медуза".

Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что президент РФ якобы перезаписал новогоднее обращение. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков это опроверг.

Россия второй год ведет полномасштабную войну в Украине. За два дня до Нового года, 29 декабря, российские войска нанесли массированный удар по городам Украины, в том числе по Киеву, где, по последним данным, погибли 23 человека. 31 декабря российские военные также продолжали наносить ракетные удары по Украине.

В прошлом году Путин записал новогоднее обращение в окружении военнослужащих в штабе Южного военного округа России.

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