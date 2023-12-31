"Поэтому это недопустимо. Это нападение не только в Украину и Европу. Это нападение на установленный после Второй мировой войны порядок, в котором ключевую роль играет верховенство закона, а не силы", - сказал министр иностранных дел.

Он рассказал, что входящим в состав НАТО европейским странам все больше необходимо заботиться о своей безопасности. Страны Балтии последовательно вкладываются в свою оборону и безопасность, и это облегчает работу министра иностранных дел и премьера в разговорах с партнерами о необходимости увеличения вложений в безопасность.

По словам Кариньша, если Латвия выделяет на оборону 2% от ВВП, это один бюджет, но если бы 2% от ВВП на оборону выделила Германия, это была бы совсем другая сумма. В прошлом году парламент Германии одобрил инвестиции в оборону в размере 100 млрд евро. Развивается военная промышленность Германии и большой упор делается на восстановление вооруженных сил страны. По мнению Кариньша, Германия на 180 градусов изменила свой послевоенный пацифстский подход, осознав, что после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, он больше не работает.