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Премьер Баварии поддержал призыв на военную службу и создание армии дронов

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Премьер-министр Баварии Маркус Зедер
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер Фото: dpa/picture-alliance / dpa/Scanpix

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что армию Германии необходимо реформировать, чтобы она была готова защитить страну от возможных угроз. Об этом он сказал в интервью газете Bild, опубликованном в воскресенье, 31 декабря.

"В бундесвере даже генералы обеспокоены тем, можно ли выставить боеспособную бригаду для Литвы. И одновременно говорится о том, насколько недооценен был военный потенциал России. Ясно одно - если Россия выиграет в Украине, а США уйдут из Европы, то ситуация для нас будет серьезной. Поэтому мы должны наконец мощно укрепить бундесвер", - указал политик.

Зедер призвал сделать Германию "на 100 процентов обороноспособной".

Он сказал, что для борьбы с новыми угрозами необходимо использовать новые технологии, необходимо построить современную инфраструктуру в бундесвере и обеспечить армией дронов в 100 000 единиц.

Политик также выступил за постепенный возврат к всеобщей системе воинской повинности. Он считает, что

срок службы в армии должен длиться не менее семи месяцев.

Следует отметить, что Маркус Зедер - один из тех немецких политиков, популярность которых в последнее время растет.

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