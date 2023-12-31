Премьер Баварии поддержал призыв на военную службу и создание армии дронов

"В бундесвере даже генералы обеспокоены тем, можно ли выставить боеспособную бригаду для Литвы. И одновременно говорится о том, насколько недооценен был военный потенциал России. Ясно одно - если Россия выиграет в Украине, а США уйдут из Европы, то ситуация для нас будет серьезной. Поэтому мы должны наконец мощно укрепить бундесвер", - указал политик.