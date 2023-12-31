Премьер Баварии поддержал призыв на военную службу и создание армии дронов

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что армию Германии необходимо реформировать, чтобы она была готова защитить страну от возможных угроз. Об этом он сказал в интервью газете Bild, опубликованном в воскресенье, 31 декабря.
"В бундесвере даже генералы обеспокоены тем, можно ли выставить боеспособную бригаду для Литвы. И одновременно говорится о том, насколько недооценен был военный потенциал России. Ясно одно - если Россия выиграет в Украине, а США уйдут из Европы, то ситуация для нас будет серьезной. Поэтому мы должны наконец мощно укрепить бундесвер", - указал политик.
Зедер призвал сделать Германию "на 100 процентов обороноспособной".
Он сказал, что для борьбы с новыми угрозами необходимо использовать новые технологии, необходимо построить современную инфраструктуру в бундесвере и обеспечить армией дронов в 100 000 единиц.
Политик также выступил за постепенный возврат к всеобщей системе воинской повинности. Он считает, что
срок службы в армии должен длиться не менее семи месяцев.
Следует отметить, что Маркус Зедер - один из тех немецких политиков, популярность которых в последнее время растет.
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