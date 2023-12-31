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В Эстонии водитель въехал в людей на автобусной остановке: погибла 34-летняя женщина

rus.postimees.ee
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На месте трагического ДТП появились свечи.
На месте трагического ДТП появились свечи. Фото: Margus Ansu, Tartu Postimees

За прошедшие сутки на дорогах Эстонии произошло одно тяжелое ДТП, в результате которого погибла стоявшая на автобусной остановке 34-летняя женщина, сообщает Rus.Postimees.

В субботу, 30 декабря, в 7.02 в Тартумаа в волости Эльва на 31-м километре дороги Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме произошло тяжелое ДТП:

62-летний мужчина на автомобиле Dacia Duster наехал на стоявших в зоне ожидания автобусной остановки 34-летнюю женщину и 37-летнего мужчину, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Травмы женщины оказались настолько серьезными, что спасти ее жизнь не удалось.

Мужчина, управлявший автомобилем Dacia, не пострадал, он был трезв и имел действующие водительские права. Причины серьезной аварии будут установлены в ходе дальнейшего расследования.

За последние сутки полиция также задержала семерых водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

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