Фото ⟩ Задержаны еще три подозреваемых в связи с угрозой теракта в Кельнском соборе

Полиция Кельна сообщила, что трое подозреваемых были задержаны утром в воскресенье, 31 декабря. Все они контактировали с 30-летним гражданином Таджикистана, который был арестован ранее. Службы безопасности уверены, что вокруг него сформировалась сеть в других частях Германии и странах Европы.

Следствие также установило, что предполагаемое нападение, по всей видимости, было спланировано так, чтобы использовать автомобиль.

Представитель полиции Германии сообщил, что они обыскали подземную парковку под собором была, но ничего не было найдено. Также были задействованы собаки для обнаружения взрывчатых веществ.

"В текущей ситуации мы не обнаружили ничего, что указывало бы на немедленное нападение", - заявили в полиции. Меры безопасности вокруг Кельнского собора по-прежнему усилены.

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