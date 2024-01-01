Видео ⟩ В новогодней речи Эдгар Ринкевич призвал не бояться мечтать и делать

Президент отметил, что новогодняя ночь - это момент перед новыми целями, делами и мечтами, однако надежды старого года можно перенести в Новый год.

Видео: Новогоднее обращение президента Эдгара Ринкевича

"Только на этот раз пусть цели рождаются из надежд. И пусть ответственность рождается из целей, потому что никто другой не сделает нашу жизнь ярче и красивее. Наше счастье - это наша ответственность. А быть теми, кто определяет нашу собственную жизнь - это большое счастье", - сказал президент.

Он подчеркнул, что Новый год пройдет, праздники утихнут, и каждый со своим настроем и ответственностью должен сделать все, чтобы Латвия стала безопаснее и красивее.

"Я полон решимости построить нашу лучшую страну в мире - нашу Латвию вместе со всеми вами в следующем году. И мы добьемся успеха!" - сказал Ринкевич.

Президент пожелал, чтобы повседневные дела побуждали всех задуматься - как именно я могу что-то улучшить. Он также желал смотреть на других не исподлобья, а чистыми глазами и открытым сердцем.

Ринкевич призвал каждый день думать друг о друге, заботиться друг о друге и беречь тех, кто "не мы, а наши".

"Не будем искать отличия - их и так хватает. Но давайте как должное воспринимать доброе слово, улыбки и ободрение", - сказал президент Латвии.

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