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Германия проиграла Канаде - латвийские хоккеисты U-20 официально вышли в четвертьфинал ЧМ

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Матч Латвия - Германия U20
Матч Латвия - Германия U20 Фото: EPA/Scanpix

Сборная Латвии по хоккею U-20 31 декабря по окончании группового турнира официально вышла в четвертьфинал проходящего в Швеции чемпионата мира U-20.

Германия со счетом 3:6 проиграла Канаде, таким образом, в четвертьфинал ЧМ U-20 вышли латвийские хоккеисты.

В четвертьфинале, который состоится 2 января, в 18:00, Латвия будет сражаться с США.

В групповом этапе Латвия проиграла Швеции (0:6), Канаде (0:10) и Финляндии (0:4), но победила команду Германии со счетом 6:2, что позволило в итоге команде занять четвертое место в группе и пройти в плей-офф.

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