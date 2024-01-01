Для микропредприятий введена единая налоговая ставка

Ранее ставка налога для оборота до 25 000 евро в год составляла 25%, а для оборота свыше 25 000 евро в год - 40%.

По данным Службы государственных доходов, в 2022 году только 368 (3,7%) из 9843 микропредприятий имели оборот, превышающий 25 000 евро.

Министерство финансов ранее отмечало, что применение ставки налога в зависимости от оборота микропредприятия усложняет применение и администрирование налога.

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