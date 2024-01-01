Пожарные много работали в новогоднюю ночь

У пожарных в минувшие сутки было много работы - из-за неосторожного использования праздничных украшений и пиротехники горели дома и мусорные контейнеры.
По словам Виктории Грибусте, пресс-секретаря Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), с 6.30 31 декабря по 6.30 1 января в службу поступило 78 вызовов - 52 на пожаротушение, 12 на спасательные работы, а 14 вызовов оказались ложными.
31 декабря около 16.30 в Риге на улице Краста в двухэтажном общественном здании у входа горел торговый автомат и вещи на площади 2,5 квадратных метра. Из здания были эвакуированы шесть человек.
В 21.41 поступил вызов на улицу Дарза в Добеле, где на первом этаже двухэтажного жилого дома горела новогодняя елка и перекрытие между этажами. До прибытия пожарных из здания были эвакуированы три человека, один из которых пострадал и передан в Службу неотложной медицинской помощи.
В новогоднее утро около 5 часов в Стенде Талсинского края загорелся автомобиль. Один человек пострадал при попытке потушить огонь до прибытия пожарных и был передан медикам.
Примерно в то же время в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома на проспекте Драудзибас в Екабпилсе горел адвентский венок. Жильцы потушили горящий венок до прибытия пожарных и эвакуировались из квартиры.
Первый вызов в новом году поступил в три минуты после полуночи. В Стопиньской волости Ропажского района загорелся навес с мусорными контейнерами, вероятно, в результате использования пиротехники.
Затем VUGD получила еще 37 вызовов - горели отходы на открытых площадках или контейнеры для отходов на небольшой площади, чаще всего из-за коробок с пиротехническими изделиями. Такие вызовы поступили в Лиепае, Елгаве, Риге, Олайне, Юрмале, Лимбажском крае, Даугавпилсе, Краславском, Цесисском, Кекавском, Саласпилсском, Марупском краях.
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