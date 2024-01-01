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В новогоднюю ночь Россия атаковала Украину 122 дронами - было сбито 87

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Последствия атаки дронов по Харькову 31 декабря 2023 года
Последствия атаки дронов по Харькову 31 декабря 2023 года Фото: SERGEY BOBOK/AFP

Украинская армия сбила 87 из 122 летательных роботов Shahed, выпущенных Россией в воскресенье и в ночь на понедельник по Украине, сообщил Генштаб украинской армии.

За минувшие сутки Россия нанесла удар по Украине с использованием 96 беспилотных летательных аппаратов типа Shahed-136/131, из которых силы противовоздушной обороны уничтожили 66, и сегодня Россия нанесла удары 26 Shahed-136/131, из которых был сбит 21.

Россия нанесла авиаудары по Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областям.

По данным Генштаба Украины, всего за последние 24 часа произошло 55 военных столкновений, Россия нанесла 13 ракетных и 127 воздушных ударов, а также 181 раз обстреляла позиции украинской армии многозарядными реактивными установками. В результате российских атак погибли и получили ранения мирные жители, уничтожены и повреждены частные жилые и многоквартирные здания, а также другая гражданская инфраструктура.

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