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Видео ⟩ Зеленский в новогодней речи пообещал, что Россия испытает истинную ярость Украины

rus.tvnet.lv
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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Efrem Lukatsky/AP

Президент Украины Владимир Зеленский в новогодней речи пообещал резко увеличить объем произведенного Украиной оружия.

Зеленский пообещал, что будет изготовлен не менее миллиона летательных роботов, кроме того, Украина получит от Запада истребители F-16.

"Наши летчики уже осваивают самолеты F-16, и мы обязательно увидим их в нашем небе", - добавил он.

Президент пообещал, что Россия в следующем году почувствует настоящую ярость Украины.

Как уже сообщалось, в военных действиях в последние дни наблюдается обострение. Россия в пятницу нанесла удары по всей Украине, убив несколько десятков человек. От нападений пострадали несколько украинских городов, в том числе Киев.

В субботу Украина нанесла удар по Белгородской области России. Москва сообщала, что там были убиты 24 человека.

В воскресенье и в ночь на понедельник Россия атаковала Украину 122 летательными роботами, из которых украинская армия сбила 87.

Зеленский признал, что весеннее наступление Украины не было столь успешным, как он рассчитывал, однако в своем послании настаивал на том, что его страна стала сильнее, столкнувшись с российским вторжением, и призвал западных союзников продолжать поддерживать Украину.

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