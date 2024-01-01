Видео ⟩ Зеленский в новогодней речи пообещал, что Россия испытает истинную ярость Украины

Зеленский пообещал, что будет изготовлен не менее миллиона летательных роботов, кроме того, Украина получит от Запада истребители F-16.

"Наши летчики уже осваивают самолеты F-16, и мы обязательно увидим их в нашем небе", - добавил он.

Президент пообещал, что Россия в следующем году почувствует настоящую ярость Украины.

Ukrainians are stronger than cold and darkness.



Ukrainians are stronger than intrigues, falsehoods, psyops, pain, despondency, despair, and discord.



Ukrainians are stronger than fear.



Ukrainians are stronger than terror.



Ukrainians are stronger than evil.



Ukrainians are… pic.twitter.com/YfWOeNguUJ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 31, 2023

Как уже сообщалось, в военных действиях в последние дни наблюдается обострение. Россия в пятницу нанесла удары по всей Украине, убив несколько десятков человек. От нападений пострадали несколько украинских городов, в том числе Киев.

В субботу Украина нанесла удар по Белгородской области России. Москва сообщала, что там были убиты 24 человека.

В воскресенье и в ночь на понедельник Россия атаковала Украину 122 летательными роботами, из которых украинская армия сбила 87.

Зеленский признал, что весеннее наступление Украины не было столь успешным, как он рассчитывал, однако в своем послании настаивал на том, что его страна стала сильнее, столкнувшись с российским вторжением, и призвал западных союзников продолжать поддерживать Украину.

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