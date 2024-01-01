В Кении убит участник трех Олимпийских игр Бенджамин Киплагат

В воскресенье в пригороде Элдорета была обнаружена машина брата 34-летнего спортсмена, в которой находилось тело Киплагата с ножевыми ранениями.

В понедельник по подозрению в совершении преступления были арестованы двое мужчин.

Киплагат, специализирующийся на беге на 3000 метров с препятствиями, участвовал в Олимпийских играх 2008, 2012 и 2016 годов, а также в шести чемпионатах мира. На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне он дошел до полуфинала.

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