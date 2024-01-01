Пн, 1.01.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

В Кении убит участник трех Олимпийских игр Бенджамин Киплагат

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Угандийский легкоатлет Бенджамин Киплагат
Угандийский легкоатлет Бенджамин Киплагат Фото: AFP/SCANPIX

Бенджамин Киплагат, угандийский легкоатлет, принимавший участие в трех Олимпийских играх, был убит в воскресенье, 31 декабря, в Кении.

В воскресенье в пригороде Элдорета была обнаружена машина брата 34-летнего спортсмена, в которой находилось тело Киплагата с ножевыми ранениями.

В понедельник по подозрению в совершении преступления были арестованы двое мужчин.

Киплагат, специализирующийся на беге на 3000 метров с препятствиями, участвовал в Олимпийских играх 2008, 2012 и 2016 годов, а также в шести чемпионатах мира.  На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне он дошел до полуфинала.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх