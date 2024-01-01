Главное за 1 января ⟩ Происшествия в новогоднюю ночь, новые изменения и землетрясение в Японии

RUS TVNET поздравляет всех читателей с Новым годом! С 1 января в Латвии вступили в силу многочисленные новые правила, касающиеся зарплат, налогов и не только. Об этом и других новостях первого дня 2024 года - в итогах от RUS TVNET!
Новости Латвии:
Латвия встречает новый год не только с новыми силами и планами, но и с изменениями в сфере зарплат, налогов, пенсий, тарифов и пр. Что повысится, а что понизится? RUS TVNET собрал главное, о чем стоит знать.
В этом году впервые за долгое время в новогоднюю ночь люди не получили тяжелых травм, неосторожно распоряжаясь пиротехникой, однако один празднующий очень серьезно обгорел при вспышке новогодней елки.
Минувшей ночью в Старой Риге торжественно встретили Новый год.
Новогоднее обращение премьер-министра Эвики Силини к народу было своеобразным отчетом о достигнутом, а обращение президента Эдгара Ринкевича - очень человечным, оценил декан факультета социальных наук Латвийского университета, политолог Янис Икстенс.
С 1 января 2024 года жители Латвии и медицинские работники могут подключаться к системе э-здоровья только с помощью квалифицированных средств электронной идентификации - мобильных приложений SmartID, eParaksts mobile или личной ID-карты (eID-карты).
За рубежом:
Военно-морские силы США уничтожили "малые суда" хуситов, которые пытались захватить контейнеровоз в Красном море.
Японский остров Хонсю пережил землетрясение магнитудой 7,6, метеорологические агентства предупредили, что на побережье возможны волны цунами высотой до пяти метров.
Интересное чтиво:
В Риге курсирует 50-й автобус, у которого два конечных пункта - улица Абренес и ТЭЦ-2. Скорее всего, большинство из нас когда-нибудь удивлялись по поводу того, что такое ТЭЦ-2? Второй Тартуский эвкалиптовый центр? Торнадо-эвакуационный центр - 2? Творческая эвтаназийная централь минус 2? Нет, конечно, нет. Это Рижская вторая теплоэлектроцентраль, и ей исполнилось круглых 50 лет! Что там делают, что там есть и почему туда ходит автобус - об этом рассказываем в статье.
В своем новогоднем обращении президент Эдгар Ринкевич призвал народ Латвии не бояться мечтать, делать, ошибаться и снова делать.
Кажется, в городок Ярвамаа (Эстония) вернулись криминальные 90-е: по крайней мере, что касается краж со взломом в небольших деревенских магазинах. За последние недели было зарегистрировано уже четыре таких случая.
Сборная Латвии по хоккею U-20 31 декабря по окончании группового турнира официально вышла в четвертьфинал проходящего в Швеции чемпионата мира U-20.
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