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Главное за 1 января ⟩ Происшествия в новогоднюю ночь, новые изменения и землетрясение в Японии

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Встреча нового 2024 года в Старой Риге
Встреча нового 2024 года в Старой Риге Фото: Zane Bitere/LETA

RUS TVNET поздравляет всех читателей с Новым годом! С 1 января в Латвии вступили в силу многочисленные новые правила, касающиеся зарплат, налогов и не только. Об этом и других новостях первого дня 2024 года - в итогах от RUS TVNET!

Новости Латвии:

Латвия встречает новый год не только с новыми силами и планами, но и с изменениями в сфере зарплат, налогов, пенсий, тарифов и пр. Что повысится, а что понизится? RUS TVNET собрал главное, о чем стоит знать.

В этом году впервые за долгое время в новогоднюю ночь люди не получили тяжелых травм, неосторожно распоряжаясь пиротехникой, однако один празднующий очень серьезно обгорел при вспышке новогодней елки.

Минувшей ночью в Старой Риге торжественно встретили Новый год.

Новогоднее обращение премьер-министра Эвики Силини к народу было своеобразным отчетом о достигнутом, а обращение президента Эдгара Ринкевича - очень человечным, оценил декан факультета социальных наук Латвийского университета, политолог Янис Икстенс.

С 1 января 2024 года жители Латвии и медицинские работники могут подключаться к системе э-здоровья только с помощью квалифицированных средств электронной идентификации - мобильных приложений SmartID, eParaksts mobile или личной ID-карты (eID-карты).

За рубежом:

Военно-морские силы США уничтожили "малые суда" хуситов, которые пытались захватить контейнеровоз в Красном море.

Японский остров Хонсю пережил землетрясение магнитудой 7,6, метеорологические агентства предупредили, что на побережье возможны волны цунами высотой до пяти метров.

Интересное чтиво:

В Риге курсирует 50-й автобус, у которого два конечных пункта - улица Абренес и ТЭЦ-2. Скорее всего, большинство из нас когда-нибудь удивлялись по поводу того, что такое ТЭЦ-2? Второй Тартуский эвкалиптовый центр? Торнадо-эвакуационный центр - 2? Творческая эвтаназийная централь минус 2? Нет, конечно, нет. Это Рижская вторая теплоэлектроцентраль, и ей исполнилось круглых 50 лет! Что там делают, что там есть и почему туда ходит автобус - об этом рассказываем в статье.

В своем новогоднем обращении президент Эдгар Ринкевич призвал народ Латвии не бояться мечтать, делать, ошибаться и снова делать.

Кажется, в городок Ярвамаа (Эстония) вернулись криминальные 90-е: по крайней мере, что касается краж со взломом в небольших деревенских магазинах. За последние недели было зарегистрировано уже четыре таких случая.

Сборная Латвии по хоккею U-20 31 декабря по окончании группового турнира официально вышла в четвертьфинал проходящего в Швеции чемпионата мира U-20.

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