Главное за 1 января ⟩ Происшествия в новогоднюю ночь, новые изменения и землетрясение в Японии

В Риге курсирует 50-й автобус, у которого два конечных пункта - улица Абренес и ТЭЦ-2. Скорее всего, большинство из нас когда-нибудь удивлялись по поводу того, что такое ТЭЦ-2? Второй Тартуский эвкалиптовый центр? Торнадо-эвакуационный центр - 2? Творческая эвтаназийная централь минус 2? Нет, конечно, нет. Это Рижская вторая теплоэлектроцентраль, и ей исполнилось круглых 50 лет! Что там делают, что там есть и почему туда ходит автобус - об этом рассказываем в статье.