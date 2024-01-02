В их число входят пять действующих реакторов на станциях «Охи» и «Такахама» компании Kansai Electric Power в префектуре Фукуи.

АЭС «Сика» компании Hokuriku в Исикаве, расположенная ближе всего к очагу землетрясения, еще до землетрясения остановила два своих реактора для регулярной проверки и не заметила никаких последствий землетрясения, сообщило агентство.

В городе Вадзима в префектуре Исикава, после землетрясения в земле открылись большие трещины Фото: Reuters

Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение о цунами.

Фиолетовой линией отмечена территория, на которой объявлено «предупреждение о сильном цунами», с возможной высотой волн более 3 м. Красный цвет — волны до 3 м, а желтый — один метр и меньше. Голубая линия показывает места, где незначительно изменился уровень моря.

Метеорологическое агентство Южной Кореи предупредило, что к вечеру понедельника цунами может добраться до восточного побережья страны, однако по дороге ослабнет — высота волн, как ожидается, составит около 30 см.

Возможных последствий землетрясения ожидали и на Сахалине. В прибрежной части западного побережья острова была объявлена эвакуация.

Спустя примерно три часа тревога была отменена. Максимальная высота волн на острове составила 18 см, сообщило местное управление МЧС.

Фото: BBC

В Приморье также объявляли тревогу, но в итоге цунами «прошло практически незаметно», сообщила администрация города Находка.

На Камчатке угроза цунами не объявлялась. Там, по сообщению Главного управления МЧС по Камчатскому краю, опасности появления цунами нет из-за расположения эпицентра землетрясения.

Фото: BBC

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Фото: BBC