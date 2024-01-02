После землетрясения магнитудой 7,6, произошедшего в центральном регионе Японии, в стране объявлено предупреждение о цунами. Тревога на несколько часов объявлялась также в регионах российского Дальнего Востока, но волна в итоге оказалась малозаметной.
Землетрясение в Японии: тысячи людей ночуют в укрытиях, угроза цунами снижена, в России тревога отменена
К вечеру понедельника «предупреждение о сильном цунами» в префектуре Исикава было понижено. Однако тысячи жителей проводят ночь в укрытиях.
После первичного землетрясения магнитудой 7,6, случившегося около 16:00 по местному времени, в центральной части Японии произошло еще более 60 подземных толчков.
Известно о гибели четырех человек, сообщает агентство «Киодо», пострадавших еще несколько десятков. Эти данные считаются не окончательными, поскольку многие здания обрушились, под завалами могут находиться люди, а спасатели пока обследовали не все пострадавшие районы.
В комментарии для прессы вскоре после землетрясения премьер-министр Фумио Кисида также предупредил граждан о необходимости готовиться к новым бедствиям.
«Жителям необходимо быть начеку на случай новых возможных землетрясений, и я призываю людей в районах, где ожидается цунами, эвакуироваться как можно скорее», — сказал Кисида.
Главный секретарь кабинета министров Японии Йосимаса Хаяси провел пресс-конференцию, предупредив о риске новых землетрясений. По его словам, власти все еще собирают информацию о разрушениях.
С атомных электростанций, расположенных вдоль Японского моря, не поступало никаких сообщений о нарушениях, заявило Управление по ядерному регулированию страны.
В их число входят пять действующих реакторов на станциях «Охи» и «Такахама» компании Kansai Electric Power в префектуре Фукуи.
АЭС «Сика» компании Hokuriku в Исикаве, расположенная ближе всего к очагу землетрясения, еще до землетрясения остановила два своих реактора для регулярной проверки и не заметила никаких последствий землетрясения, сообщило агентство.
Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение о цунами.
Фиолетовой линией отмечена территория, на которой объявлено «предупреждение о сильном цунами», с возможной высотой волн более 3 м. Красный цвет — волны до 3 м, а желтый — один метр и меньше. Голубая линия показывает места, где незначительно изменился уровень моря.
Метеорологическое агентство Южной Кореи предупредило, что к вечеру понедельника цунами может добраться до восточного побережья страны, однако по дороге ослабнет — высота волн, как ожидается, составит около 30 см.
Возможных последствий землетрясения ожидали и на Сахалине. В прибрежной части западного побережья острова была объявлена эвакуация.
Спустя примерно три часа тревога была отменена. Максимальная высота волн на острове составила 18 см, сообщило местное управление МЧС.
В Приморье также объявляли тревогу, но в итоге цунами «прошло практически незаметно», сообщила администрация города Находка.
На Камчатке угроза цунами не объявлялась. Там, по сообщению Главного управления МЧС по Камчатскому краю, опасности появления цунами нет из-за расположения эпицентра землетрясения.
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