Утром во вторник движение осложнено в округе Вентспилса, Талси и Гулбене

К 6:40 вторника, 2 января, условия движения по главным и региональным автодорогам страны были удовлетворительными по всей Латвии, за исключением округи Вентспилса, Талси и Гулбене, свидетельствует информация Latvijas valsts ceļi.
Осложнены условия движения на участке Вентспилсского шоссе (А10) от Усмы до Вентспилса. В свою очередь в округе Талси и Гулбене условия движения осложнены по региональным дорогам.
Скользкие участки дорог обрабатывают 13 единиц зимней техники Latvijas autoceļu uzturētājs.
Принимая во внимание прогнозы синоптиков, что во вторник в Латвии осадков не ожидается, условия движения не должны значительно ухудшиться, однако водителям стоит помнить о том, что под влиянием различных условий состояние дорожного покрытия может измениться очень быстро.
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