Утром во вторник движение осложнено в округе Вентспилса, Талси и Гулбене

Осложнены условия движения на участке Вентспилсского шоссе (А10) от Усмы до Вентспилса. В свою очередь в округе Талси и Гулбене условия движения осложнены по региональным дорогам.

Принимая во внимание прогнозы синоптиков, что во вторник в Латвии осадков не ожидается, условия движения не должны значительно ухудшиться, однако водителям стоит помнить о том, что под влиянием различных условий состояние дорожного покрытия может измениться очень быстро.