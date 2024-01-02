Австралийский велогонщик обвиняется в том, что сбил на авто жену - олимпийскую чемпионку. Она умерла

Вечером в субботу полиция Аделаиды получила вызов на место ДТП, где была сбита двухкратная олимпийская чемпионка Хоскинс. 32-летняя спортсменка была доставлена в больницу, где умерла.

По информации астралийских СМИ, Деннису выдвинуты обвинения в опасной и безответственной езде, а также угрозе жизни человека. Спортсмен был освобожден под залог и в марте предстанет перед судом.

33-летний велогонщик Jumbo-Visma Деннис - обладатель медалей Олимпиады и чемпионата мира как на шоссе, так и на треке. Планировалось, что Деннис и Хоскинс в этом месяце стартуют на ожидаемом в Аделаиде Tour Down Under.

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