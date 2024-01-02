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Во вторник по техническим причинам отменено несколько поездов в направлении Скулте

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Новый электропоезд на Рижском центральном железнодорожном вокзале
Новый электропоезд на Рижском центральном железнодорожном вокзале Фото: Evija Trifanova/LETA

По техническим причинам во вторник отменено несколько поездов на скултском направлении, свидетельствует информация Pasažieru vilciens.

Так, по техническим причинам во вторник отменены поезда Саулкрасты (6:29) - Рига (7:29), Рига (7:43) - Царникава (8:23), Царникава (8:50) - Рига (9:29), а также Саулкрасты (8:39) - Рига (9:39).

Компания также информирует, что поезд Сауклрасты (7:29) - Рига (8:29) отменен на участке Царникава - Рига, в свою очередь поезд Скулте (6:50) - Рига (7:59) стоит на остановке в Царникаве, ожидаемая задержка поезда составляет примерно 70 минут.

Как уже сообщалось, оборот Pasažieru vilciens за девять месяцев 2023 года составил 44,256 миллиона евро, что на 19,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее, однако прибыль компании снизилась на 21% - до 458 074 евро.

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