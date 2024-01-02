Украина ночью сбила все 35 запущенных Россией дронов Shahed

Дроны были запущены с территории оккупированного Крыма, а также с территории Краснодарского края РФ.

В свою очередь генштаб ВСУ сообщил, что российские войска за прошедшие сутки запустили по позициям вооруженных сил Украины и населенным пунктам одну ракету и осуществили 113 воздушных ударов, а также 84 обстрела из ракетных установок.

Утром во вторник, 2 января, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога в связи с масштабной ракетной атакой российских войск с использованием 16 бомбардировщиков.

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