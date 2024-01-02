Россия вновь нанесла массированный ракетный удар по Украине

По его словам, с 31 декабря российские военные выпустили по Украине около 170 "шахедов" и десятки ракет разных типов.

"Абсолютное большинство из них было направлено по гражданским объектам", - отметил президент Украины.

Заявление главы ВСУ Залужного

В ночь на 2 января противник применил в небе над Украиной 99 средств воздушного нападения — ракет разных типов, 72 воздушные цели уничтожены.

Сбиты 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 3 из 3 крылатых ракет "Калибр".

Как уже сообщалось, в ночь на вторник силы противовоздушной обороны Украины сбили все 35 запущенных Россией дронов Shahed.

Дроны были запущены с территории оккупированного Крыма, а также с территории Краснодарского края РФ.

Кроме того, противник атаковал с севера 12 ракетами типа Искандер-М/С-300/С-400, а с самолётов тактической авиации Су-35 выпустил четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П, говорится в сообщении. О сбитии этих 16 ракет в сообщении украинского командования не сказано - вероятно, они попали в цель.

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