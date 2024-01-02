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Россия вновь нанесла массированный ракетный удар по Украине

Дополнено в 12:05
rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no "Twitter"

Утром во вторник, 2 января, российские войска снова нанесли массированный ракетный удар по Украине, сообщают Воздушные силы Украины.

По информации украинских СМИ, РФ направила в сторону Киева ракеты "Кинжал". В результате атаки в четырех районах столицы временно возникли обрывы в подаче электроэнергии.

"Ракетная угроза в районах, где объявлена ​​тревога! Угроза пуска крылатых ракет с самолетов Ту-95МС", - сообщили Воздушные силы Украины в Telegram, добавив, что в воздух поднялись 16 стратегических бомбардировщиков Ту-85МС.

Сообщается о разрушениях в Киеве, где пострадали супермаркет, жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и складские помещения. По последним данным, 12 человек пострадали в одном из домов в Соломенском районе Киева, большинство пострадавших госпитализировали, пишет "Медуза".

В результате ракетного удара по Киеву погибла женщина - она пострадала в результате удара по жилому дому и скончалась в машине скорой помощи. Госпитализированы 27 пострадавших.

Сообщается и о разрушениях в Харькове и других городах Украины. По последней информации, в Харькове погиб один человек, еще по меньшей мере 45 пострадали. Удар был нанесен в 7:30 утра. Повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, другая гражданская инфраструктура, возникли пожары. Также загорелись несколько автомобилей.

По данным главы военной администрации Харьковской области Олега Синегубова, в общей сложности под удар попали около 20 населенных пунктов области.

"Сейчас идет ликвидация последствий очередного российского удара. Вовлечены все необходимые службы. Более 500 спасателей ГСЧС Украины, коммунальные службы, энергетики, полицейские. Киев и область. В настоящее время известно о 92 раненых. Всем оказывается помощь. К сожалению, четыре человека погибли. Мои соболезнования родным и близким", - цитирует Русская служба ВВС заявление президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, с 31 декабря российские военные выпустили по Украине около 170 "шахедов" и десятки ракет разных типов.

"Абсолютное большинство из них было направлено по гражданским объектам", - отметил президент Украины.

Заявление главы ВСУ Залужного

В ночь на 2 января противник применил в небе над Украиной 99 средств воздушного нападения — ракет разных типов, 72 воздушные цели уничтожены.

Сбиты 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 3 из 3 крылатых ракет "Калибр".

Как уже сообщалось, в ночь на вторник силы противовоздушной обороны Украины сбили все 35 запущенных Россией дронов Shahed.

Дроны были запущены с территории оккупированного Крыма, а также с территории Краснодарского края РФ.

Кроме того, противник атаковал с севера 12 ракетами типа Искандер-М/С-300/С-400, а с самолётов тактической авиации Су-35 выпустил четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П, говорится в сообщении. О сбитии этих 16 ракет в сообщении украинского командования не сказано - вероятно, они попали в цель. 

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