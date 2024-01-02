Россия вновь наносит массированный ракетный удар по Украине

Утром во вторник, 2 января, российские войска снова наносят массированный ракетный удар по Украине, сообщают Воздушные силы Украины.
Российские ракеты над Киевом pic.twitter.com/Rn95RMUh8u— Zönöv (@zonov_sl) January 2, 2024
По информации украинских СМИ, РФ направила в сторону Киева ракеты "Кинжал". В результате атаки в четырех районах столицы временно возникли обрывы в подаче электроэнергии.
Source- https://t.co/rdkl0lHCx5 pic.twitter.com/6HAz569Nac— OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 2, 2024
Whole of Ukraine currently under threat of Russian cruise missile attack. Marhanets community in Dnipropetrovsk Oblast also under threat of Russian artillery attack. pic.twitter.com/oiRoJUhsDg— Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) January 2, 2024
"Ракетная угроза в районах, где объявлена тревога! Угроза пуска крылатых ракет с самолетов Ту-95МС", - сообщили Воздушные силы Украины в Telegram, добавив, что в воздух поднялись 16 стратегических бомбардировщиков Ту-85МС.
Power shortages now being reported.— James Waterhouse (@JamWaterhouse) January 2, 2024
We’re told nine Russian MiG fighter jets are in the air & ballistic missiles have been launched. Explosions continuing.
Officials in Kharkiv say there’ve been 4 strikes.
Unverified footage posted from Kyiv below (location not clear): pic.twitter.com/DTZMxipn4I
Reports that infrastructure object hit in Kyiv, gas pipeline also, according to Mayor Klitschko. https://t.co/0X67zKnykN— Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) January 2, 2024
Сообщается о разрушениях в Киеве, где пострадали супермаркет, жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и складские помещения. По последним данным, 12 человек пострадали в одном из домов в Соломенском районе Киева, большинство пострадавших госпитализировали, пишет "Медуза".
Сообщается и о разрушениях в Харькове и других городах Украины. По последней информации, в Харькове погиб один человек, еще 20 пострадали. Удар был нанесен в 7:30 утра. Повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, другая гражданская инфраструктура, возникли пожары. Также загорелись несколько автомобилей.
У Харкові постраждалі і загиблі— DW українською (@dw_ukrainian) January 2, 2024
Близько 07:30 росіяни завдали ударів по центральній частині міста Харків, зокрема в Шевченківському районі. Вид ракет встановлюється, повідомляють у Харківській ОВА.
Наразі - більше 20 постраждалих. Одна людина загинула.
Пошкоджені…
По данным главы военной администрации Харьковской области Олега Синегубова, в общей сложности под удар попали около 20 населенных пунктов области.
Как уже сообщалось, в ночь на вторник силы противовоздушной обороны Украины сбили все 35 запущенных Россией дронов Shahed.
Дроны были запущены с территории оккупированного Крыма, а также с территории Краснодарского края РФ.
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