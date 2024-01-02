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Россия вновь наносит массированный ракетный удар по Украине

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no "Twitter"

Утром во вторник, 2 января, российские войска снова наносят массированный ракетный удар по Украине, сообщают Воздушные силы Украины.

По информации украинских СМИ, РФ направила в сторону Киева ракеты "Кинжал". В результате атаки в четырех районах столицы временно возникли обрывы в подаче электроэнергии.

"Ракетная угроза в районах, где объявлена ​​тревога! Угроза пуска крылатых ракет с самолетов Ту-95МС", - сообщили Воздушные силы Украины в Telegram, добавив, что в воздух поднялись 16 стратегических бомбардировщиков Ту-85МС.

Сообщается о разрушениях в Киеве, где пострадали супермаркет, жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и складские помещения. По последним данным, 12 человек пострадали в одном из домов в Соломенском районе Киева, большинство пострадавших госпитализировали, пишет "Медуза".

Сообщается и о разрушениях в Харькове и других городах Украины. По последней информации, в Харькове погиб один человек, еще 20 пострадали. Удар был нанесен в 7:30 утра. Повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, другая гражданская инфраструктура, возникли пожары. Также загорелись несколько автомобилей.

По данным главы военной администрации Харьковской области Олега Синегубова, в общей сложности под удар попали около 20 населенных пунктов области.

Как уже сообщалось, в ночь на вторник силы противовоздушной обороны Украины сбили все 35 запущенных Россией дронов Shahed.

Дроны были запущены с территории оккупированного Крыма, а также с территории Краснодарского края РФ.

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