Россия вновь наносит массированный ракетный удар по Украине

Reports that infrastructure object hit in Kyiv, gas pipeline also, according to Mayor Klitschko. https://t.co/0X67zKnykN — Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) January 2, 2024

Сообщается о разрушениях в Киеве, где пострадали супермаркет, жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и складские помещения. По последним данным, 12 человек пострадали в одном из домов в Соломенском районе Киева, большинство пострадавших госпитализировали, пишет "Медуза".

Сообщается и о разрушениях в Харькове и других городах Украины. По последней информации, в Харькове погиб один человек, еще 20 пострадали. Удар был нанесен в 7:30 утра. Повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, другая гражданская инфраструктура, возникли пожары. Также загорелись несколько автомобилей.

У Харкові постраждалі і загиблі



Близько 07:30 росіяни завдали ударів по центральній частині міста Харків, зокрема в Шевченківському районі. Вид ракет встановлюється, повідомляють у Харківській ОВА.



Наразі - більше 20 постраждалих. Одна людина загинула.



Пошкоджені… — DW українською (@dw_ukrainian) January 2, 2024

По данным главы военной администрации Харьковской области Олега Синегубова, в общей сложности под удар попали около 20 населенных пунктов области.

Как уже сообщалось, в ночь на вторник силы противовоздушной обороны Украины сбили все 35 запущенных Россией дронов Shahed.

Дроны были запущены с территории оккупированного Крыма, а также с территории Краснодарского края РФ.

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