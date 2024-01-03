Американка, бросившая спорт из-за большой груди, теперь наслаждается роскошной жизнью

Кайла с детства увлекалась волейболом, была капитаном университетской команды во Флориде и выступала в юношеской сборной США. Затем она перешла в команду Университета Маршалла - второго по величине американского университета - и с успехом выступала на уровне NCAA (сильнейшей студенческой лиги Америки).

"Администрация колледжа сказала мне, что фотографии, которые я публикую, неуместны из-за того, что я демонстрирую своё тело. Меня даже попросили удалить свой аккаунт", - цитирует Кайлу New York Post. Кроме того, её высмеивали за большую грудь, поэтому она решила бросить волейбол.

"Я была опустошена, потому что чувствовала, что из-за своего тела не могу заниматься спортом, который так любила. С тех пор я поняла, что не следует позволять другим влиять на ваши чувства. Я такая, какая я есть, на этом всё", - говорила Кайла. Сейчас она модель и зарабатывает много денег своей профессией.

Она очень активна в социальных сетях. Только в Instagram у Симмонс 1,1 миллиона подписчиков. Однако это число меркнет по сравнению с бразильской волейболисткой Кейлой Алвес, которая недавно позировала для Playboy и имеет более 13,5 миллиона подписчиков в Instagram.