За 11 месяцев 2023 года налогов собрали на 3% больше, чем планировалось

По сравнению с 11 месяцами 2022 года налоговые поступления увеличились на 1,109 млрд евро, или на 9,9%.

Налоговые поступления в совокупный госбюджет за 11 месяцев прошлого года составили 11,601 млрд евро, что на 352,8 млн евро или 3,1% больше запланированного.

В том числе поступления в госбюджет составили 9,655 млрд евро, что на 249,6 млн евро или 2,7% больше запланированного, а в бюджеты самоуправлений - 1,945 млрд евро, что на 103,2 млн евро или 5,6% больше запланированного.

За 11 месяцев 2023 года больше всего собрано взносов социального страхования - 4,395 млрд евро, что на 0,7% больше запланированного.

Поступления налога на добавленную стоимость составили 3,549 млрд евро, что на 2,5% больше запланированного, а поступления подоходного налога с населения - 2,268 млрд евро, что на 6% больше запланированного.

Поступления акцизного налога составили 1,065 млрд евро, что на 2,3% меньше запланированного, поступления налога на прибыль предприятий - 518 млн евро, что на 39,8% больше запланированного, а поступления налога на недвижимость - 230,6 млн евро, что на 2,9% больше запланированного.

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