Российский самолет уронил боеприпас над селом в Воронежской области

Утром во вторник, 2 января, одна из выпущенных российскими военными по Украине ракет упала на территории России - в селе Петропавловка в Воронежской области. Как сообщает Русская служба ВВС, сначала об этом сообщили украинские СМИ, а затем информацию подтвердило Минобороны РФ, впрочем, не уточнив, была ли ракета выпущена по Украине.