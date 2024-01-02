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Российский самолет уронил боеприпас над селом в Воронежской области

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no Twitter

Утром во вторник, 2 января, одна из выпущенных российскими военными по Украине ракет упала на территории России - в селе Петропавловка в Воронежской области. Как сообщает Русская служба ВВС, сначала об этом сообщили украинские СМИ, а затем информацию подтвердило Минобороны РФ, впрочем, не уточнив, была ли ракета выпущена по Украине.

"2 января 2024 года около 9:00 мск (8:00 по Риге) при выполнении полета самолета Воздушно-космических сил над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. Пострадавших нет", - сообщили в Минобороны.

По информации военных, в результате происшествия пострадали шесть частных строений. "Проводится расследование обстоятельств случившегося. На месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов", - цитирует Русская служба ВВС сообщение Минобороны.

В свою очередь губернатор области Александр Гусев сообщил о разрушениях в семи домовладениях.

"Жителей нескольких улиц поселка Петропавловка перевозят в пункты временного размещения, в том числе в пансионат в Коротояк", - написал он.

Напомним, во время атаки на Украину утром во вторник, 2 января, российская армия выпустила по территории страны 99 ракет различного типа, из которых удалось сбить 72, отчитался главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, Россия фактически повторила "массированную атаку средствами воздушного нападения", совершенную 29 декабря. Были атакованы гражданская и критическая инфраструктура, промышленные и военные объекты, а основным направлением удара стал Киев, сообщил Залужный.

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