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"Писк моды" 2024: трусы вместо брюк!

Egoiste rus.tvnet.lv
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Фото: Reuters/ScanPix

Возможно, для многих это станет неожиданностью, но эксперты моды называют трусы одним из самых актуальных модных трендов 2024 года: как ожидается, этот предмет белья заменит обычные брюки или шорты.

Актриса Эмма Коррин, наиболее известная по роли Дианы, принцессы Уэльской, в ​​королевской драме Netflix "Корона", в этом году была моделью на осенне-зимнем показе моды Miu Miu в Париже. Среди прочего в коллекции были продемонстрированы шорты, похожие на трусы: из разных тканей, в том числе расшитые пайетками и стразами.

Фото: Reuters/ScanPix
Фото: Reuters/ScanPix
Фото: Reuters/ScanPix
Фото: Reuters/ScanPix
Фото: Reuters/ScanPix
Фото: Reuters/ScanPix
Фото: Reuters/ScanPix

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