"Писк моды" 2024: трусы вместо брюк!

Актриса Эмма Коррин, наиболее известная по роли Дианы, принцессы Уэльской, в ​​королевской драме Netflix "Корона", в этом году была моделью на осенне-зимнем показе моды Miu Miu в Париже. Среди прочего в коллекции были продемонстрированы шорты, похожие на трусы: из разных тканей, в том числе расшитые пайетками и стразами.