Шведка Хадди Санья, чьи фото в откровенных бикини раздражают других женщин

Как говорит сама спортсменка, подписчики ежедневно следят за ней с большим интересом. Люди хотят видеть, как она тренируется, что ест и как восстанавливается после тренировок. Большое количество подписчиков также означает дополнительный доход.

29-летняя Санья помимо восторженных комментариев получает также много сообщений переполненных ненавистью, особенно от женщин, которым не нравятся ее фотографии в бикини.

"Почему ты это делаешь?" - спрашивают спортсменку, на что она отвечает: "Потому что я так хочу".

По мнению девушки, в социальных сетях многие ведут себя трусливо. "Они никогда не осмеливались говорить такие вещи напрямую, а по ту сторону экрана это не составляет труда", - сказала Санья шведскому каналу SVT.

Она не публикует свои фотографии в бикини, чтобы стать популярнее. "Это твоя площадка. Те, кто хочет подписаться на ваш контент и находит его привлекательным, подпишутся на вас. Я никогда не публиковала ничего, чтобы привлечь больше подписчиков. Я делаю то, что доставляет мне радость".

Шведская спортсменка, специализирующаяся на прыжках в длину, родилась в Хельсингборге, а её мать родом из Гамбии.

Санья завоевала бронзовую медаль в прыжках в длину на чемпионате Европы в помещении в Торуне (Польша), прыгнув на 6,75 метра.

Её личные рекорды в этом виде спорта составляют 6,95 м на открытом воздухе (Бриллиантовая лига Nike Prefontaine Classic - Юджин, штат Орегон, США, 2022) и 6,92 м в помещении (Глазго, 2018).