Знаменитая женская пара планирует пополнение в семье



В шоу "Знаменитости. Без фильтра" дамы обсудили с Яной Яриновской, членом правления Mozaīka, насколько сложно воспитывать ребенка в однополой семье. В ходе беседы выяснилось, что в Латвии нет точной статистики по однополым парам с детьми, поскольку в регистрах они часто фигурируют как родители-одиночки.



Яна объясняет: "По всем документам PMLP Лилита (спутница жизни Яны) - мать-одиночка, она включена в эту категорию. В недавнем разговоре меня спросили, известно ли, сколько в Латвии однополых пар, но посчитать их невозможно. Когда проходила перепись населения, а это было в 2021 году, просто не было такого раздела, как мужчина с мужчиной или женщина с женщиной".