Знаменитая женская пара планирует пополнение в семье

Женская пара фитнес-тренеров и блогеров, Дануте Тамме и Сендия Официере, которые обменялись кольцами этой осенью, планируют пополнение в семье.
В шоу "Знаменитости. Без фильтра" дамы обсудили с Яной Яриновской, членом правления Mozaīka, насколько сложно воспитывать ребенка в однополой семье. В ходе беседы выяснилось, что в Латвии нет точной статистики по однополым парам с детьми, поскольку в регистрах они часто фигурируют как родители-одиночки.
Яна объясняет: "По всем документам PMLP Лилита (спутница жизни Яны) - мать-одиночка, она включена в эту категорию. В недавнем разговоре меня спросили, известно ли, сколько в Латвии однополых пар, но посчитать их невозможно. Когда проходила перепись населения, а это было в 2021 году, просто не было такого раздела, как мужчина с мужчиной или женщина с женщиной".
Дамы обсудили и новый закон о партнерстве, против которого сейчас активно собираются подписи, и больше всего их шокировала часто используемая в дискуссиях риторика, изображающая однополые пары как плохих родителей. Яна сказала по этому поводу следующее:
"Мы великолепные родители: гораздо лучшие, чем многие гетеросексуальные люди!"
Уже сообщалось, что участницы шоу "Знаменитости. Без фильтра" Сендия и Дануте этой осенью обменялись обручальными кольцами, проведя две свадьбы - неофициальную в Латвии, а официальную регистрацию - в Дании.
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