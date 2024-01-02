Путин в прошлом году засекретил половину своих указов - это рекорд

Подписанные Путиным указы нумеруются в последовательности их издания, и в начале каждого года их подсчет начинается с начала. Секретные распоряжения не публикуются в общей базе данных. Это означает, что с учетом количества выпущенных номеров можно определить, для скольких распоряжений подходит пометка "секретно".

В 2022 году, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, секретными были 45% от всех указов Путина.

При этом в 2023 году доля секретных распоряжений увеличилась до 49,5%.

Секретные указы могут быть связаны с различными вопросами, однако, скорее всего, большинство из них связаны с темой войны, например, помилованием завербованных на войну заключенных или награждением солдат.

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