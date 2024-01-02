Массированный ракетный удар, который Россия нанесла Украине 2 января, обошелся Москве примерно в 620 миллионов долларов, сообщает издание Forbes.
Фото ⟩ Подсчитано, сколько миллионов долларов стоил России массированный ракетный удар по Украине (1)
Об этом свидетельствуют подсчеты издания, основанные на данных ВВС Украины.
Согласно предварительной информации, Россия в ночь и утром 2 января запустила по Украину в общей сложности 99 различных типов ракет и атакующих летательных роботов.
Фото: Российский ракетный удар по Харькову и Киву 2 января
Первой волной удара противник атаковал с помощью 35 летательных роботов Shahed-136/131. Все они были сбиты.
К утру россияне применили стратегическую авиацию - бомбардировщики Ту-95МС. Они выпустили не менее 70 крылатых ракет H-101/H-555/H-55.
Российская армия запустила десять гиперзвуковых ракет H-47М2 "Кинжал" с истребителей Миг-31К, три крылатых ракеты "Калибр", 12 ракет "Искандер-М"/S-300/S-400, четыре противорадиолокационные ракеты H-31Р.
No military targets. Only civilian.— Patron (@PatronDsns) January 2, 2024
Video: @United24media pic.twitter.com/6yyt7Rmrpt
Россия выпустила по Украине в ночь на вторник 99 ракет, 72 из которых сбили украинские зенитчики, сообщил в свою очередь главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный.
"Учитывая, что точное распределение ракет по типам неизвестно, Forbes оценивает их стоимость примерно в 620 миллионов долларов", - отмечает издание.
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