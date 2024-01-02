Об этом свидетельствуют подсчеты издания, основанные на данных ВВС Украины.

Согласно предварительной информации, Россия в ночь и утром 2 января запустила по Украину в общей сложности 99 различных типов ракет и атакующих летательных роботов.

Фото: Российский ракетный удар по Харькову и Киву 2 января

Первой волной удара противник атаковал с помощью 35 летательных роботов Shahed-136/131. Все они были сбиты.

К утру россияне применили стратегическую авиацию - бомбардировщики Ту-95МС. Они выпустили не менее 70 крылатых ракет H-101/H-555/H-55.

Российская армия запустила десять гиперзвуковых ракет H-47М2 "Кинжал" с истребителей Миг-31К, три крылатых ракеты "Калибр", 12 ракет "Искандер-М"/S-300/S-400, четыре противорадиолокационные ракеты H-31Р.

Россия выпустила по Украине в ночь на вторник 99 ракет, 72 из которых сбили украинские зенитчики, сообщил в свою очередь главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный.

"Учитывая, что точное распределение ракет по типам неизвестно, Forbes оценивает их стоимость примерно в 620 миллионов долларов", - отмечает издание.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!