Латвия вылетела с молодежного ЧМ по хоккею, проиграв США

Латвия проиграла США со счетом 2:7 (1:3, 0:3, 1:1).

В группе А Латвия проиграла Швеции (0:6), Канаде (0:10) и Финляндии (0:4), но победила команду Германии со счетом 6:2, что позволило в итоге команде занять четвертое место в группе и пройти в плей-офф.

В свою очередь, США в группе B заняла первое место, обыграв Норвегию (4:1), Швейцарию (11:3) и Словакию (10:2) в основное время, и победив Чехию по буллитам (4:3).

В полуфинал турнира уже прошли сборная Финляндии и сборная Чехии, которые в своих матчах обыграли Словакию и Канаду соответственно. Последний участник полуфиналов определится сегодня в матче Швеции и Швейцарии.

В состав сборной Латвии U-20 входят три вратаря, семь защитников и 13 нападающих. Правилами турнира предусмотрено, что травмированный игрок, чья травма больше не позволяет ему участвовать в соревнованиях, может быть заменен другим хоккеистом.

В этом году в чемпионате мира могут принять участие игроки 2004 года рождения и младше. Чемпионат проходит в Гетеборге с 26 декабря по 5 января.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!