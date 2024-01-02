«Мы живы. Малого успела спрятать», — написала в соцсетях волонтерка Наталья Попова из Харькова. На фотографии — испуганный мальчик лежит под одеялами в ванной рядом со следами крови на полу.
«Мы живы. Малого успела спрятать». Истории людей, пострадавших от массированного удара по Киеву и Харькову
«Хочу поблагодарить экстренку за быстрое прибытие помощи. Поблагодарить ГСЧС [Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям - Ред.], что вынесли сына из квартиры, и поблагодарить психологов, которые отвлекали малого, дали игрушку и конфеты», — пишет женщина.
Она рассказывает, что осколками стекла ей порезало лицо и ноги.
«Мы потеряли все. Волонтерского автобуса, который пережил все, также больше нет. 30 метров до воронки», — говорит Попова.
Для Украины это уже вторая после 29 декабря массированная атака. Десятки «шахедов», а затем 99 ракет летели на Харьков, Киевскую область, больше всего из них — на Киев.
Пять человек, из них три пенсионерки, погибли. Пострадали почти 100 человек, десятки проводят сутки в больнице.
«Персональный фильм ужасов»
«Сегодня состоялся мой персональный фильм ужасов», — написала в соцсетях лидер партии «Голос» Кира Рудык.
Народная депутатка показала, как взрывной волной накрыло ее дом.
«Обломки — повсюду. Окон больше нет. Поврежден фасад. Домашний уют сменил запах дыма и ада, который несет Россия», — говорит Рудык.
У киевского фотографа Яна Доброносова, по фотографиям которого многие узнали о масштабах атаки, также было ужасное утро.
«Бог меня любит, но нельзя злоупотреблять», — написал фотограф.
Утром он вызвал такси и поехал к месту задымления, чтобы сделать фото. Он вышел на Оболони, но до места попадания было еще далеко.
Когда мужчина побежал, заработала ПВО. «И уже через минуту на моих глазах ракета залетела за забор».
«После этого, как в ужасном сне, все полетело — камни, окна, какая-то грязь. И все это рядом. Минут через пять только смог снять первое видео, которое вы уже видели».
«Столько „кинжалов“ еще не летело»
Влада и Константин Либеровы, которые одними из первых опубликовали фото столицы в огне и дыму, тоже испугались.
«Мы проснулись от взрывов. Многоэтажка, которая пострадала, расположена в трех километрах от нашей квартиры. Дым пожара, который поднимался, было видно прямо из окон. Дрожали стекла от взрывов, дрожала наша собака. Да и мы сами, если честно... Столько „кинжалов“ за раз на Киев не летело за все время большой войны», — делятся впечатлениями супруги.
Баллистических ракет «Кинжал», которые чрезвычайно трудно сбить, сегодня на столицу летело аж 10. Военные отчитываются, что все удалось сбить.
Виктории, которая живет возле метро «Дорогожичи», сегодня тоже было страшно.
«Возможно потому, что пару месяцев уже не было таких атак и отвыкла, а может потому, что в этот раз очень громко было. Особенно когда в момент очередного бух у соседей под нами повылетали окна и затрясся дом», — рассказывает киевлянка Украинской службе Би-би-си.
Ее дети, девочки, до сих пор перепуганы и после нескольких часов непрерывной тревоги и взрывов легли спать.
«Самое неприятное — сидишь на полу в коридоре и чувствуешь, как в момент взрыва дом шатается, и думаешь — выстоял», — говорит Виктория.
«Сжимается сердце»
Прилет случился и рядом с квартирой еще одной киевлянки, Дианы Натхир. Она живет в Подольском районе.
А перед домом ее родителей, которые живут на Оболони, видно выжженные, уничтоженные автомобили, разбитый автомобильный салон «Ситроен» и выкорчеванные деревья.
В каком состоянии сейчас квартира родителей, Диана не знает, до сих пор не может туда попасть. Жаль потерянных денег, но с родителями все хорошо.
«К счастью, мы только сделали ремонт и они еще не переехали», — говорит она Би-би-си.
Украинцы понемногу оправляются от эмоций. Пожары, которые возникли чуть ли не в каждом районе столицы, уже утихают.
«У меня уже совсем отбита реакция на ракетные атаки — ноль страха, вообще никаких эмоций», — написала в соцсетях киевский режиссер Ирина Цилык.
«Но потом обновляешь ленту и видишь вдруг фото — окровавленные резиновые тапочки… деликатно прикрывающие ноги человека, которому они принадлежат. И тогда наконец остро сжимается сердце».
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