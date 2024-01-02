«Мы живы. Малого успела спрятать». Истории людей, пострадавших от массированного удара по Киеву и Харькову

«Возможно потому, что пару месяцев уже не было таких атак и отвыкла, а может потому, что в этот раз очень громко было. Особенно когда в момент очередного бух у соседей под нами повылетали окна и затрясся дом», — рассказывает киевлянка Украинской службе Би-би-си.

Ее дети, девочки, до сих пор перепуганы и после нескольких часов непрерывной тревоги и взрывов легли спать.

«Самое неприятное — сидишь на полу в коридоре и чувствуешь, как в момент взрыва дом шатается, и думаешь — выстоял», — говорит Виктория.

«Сжимается сердце»

Прилет случился и рядом с квартирой еще одной киевлянки, Дианы Натхир. Она живет в Подольском районе.

А перед домом ее родителей, которые живут на Оболони, видно выжженные, уничтоженные автомобили, разбитый автомобильный салон «Ситроен» и выкорчеванные деревья.

Киев Фото: Getty Images

В каком состоянии сейчас квартира родителей, Диана не знает, до сих пор не может туда попасть. Жаль потерянных денег, но с родителями все хорошо.

«К счастью, мы только сделали ремонт и они еще не переехали», — говорит она Би-би-си.

Украинцы понемногу оправляются от эмоций. Пожары, которые возникли чуть ли не в каждом районе столицы, уже утихают.

Раненый мужчина в Харькове Фото: Getty Images

«У меня уже совсем отбита реакция на ракетные атаки — ноль страха, вообще никаких эмоций», — написала в соцсетях киевский режиссер Ирина Цилык.

«Но потом обновляешь ленту и видишь вдруг фото — окровавленные резиновые тапочки… деликатно прикрывающие ноги человека, которому они принадлежат. И тогда наконец остро сжимается сердце».

Контекст Фото: BBC

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Контекст Фото: BBC