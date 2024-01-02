Главное за 2 января ⟩ Поломки электропоездов, ракетный обстрел Украины и землетрясение в Японии

В последний день прошлого года в матче НХЛ хитрыми действиями на площадке отличились хоккеисты клуба "Монреаль Канадиенс", которым удалось обмануть противника и забить гол.

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Всех с наступившим 2024 годом! Надеюсь, что ваши надежды сбудутся, а опасения развеются. Пусть важными будут только хорошие новости, а плохое происходит лишь очень далеко от вас. И давайте же заглянем в ближайшее будущее. В этой статье я напишу, за какими событиями и историями в наступающим году я собираюсь наблюдать особенно пристально.

В Новогоднюю ночь к латвийцам обратились президент страны Эдгар Ринкевич и премьер Эвика Силиня. Последняя уже получила свою порцию обсуждений в соцсетях, но и к речи главы государства было приковано особое внимание. RUS TVNET собрал реакции на обращение президента политологов, активистов и пользователей соцсетей.

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") в своей новогодней речи призвала помнить о главном - взаимной доброте, человечности, заботе о своих близких. Обращение премьера и особенно ее жестикуляция не остались незамеченными пользователями соцсетей.

С 9 по 12 января в Лас-Вегасе пройдет культовая выставка потребительской электроники CES 2024. Ведущие бренды мира представят там свои новинки. Продемонстрируют инновации и компании из стран Балтии. RUS TVNET изучил экспозицию.

Управление энергетической информации США во вторник снизило прогноз средней цены на нефть Brent в Северном море в 2024 году до 83 долларов за баррель.

Продолжающаяся война РФ против Украины, возможное возвращение Трампа в Белый дом, реформы внутри ЕС и выборы в Европарламент. С какими вызовами придется столкнуться Евросоюзу в наступающем году - у DW.

Репортер немецкого экономического издания протестировал BMW iX5 и установил, на какое расстояние может проехать автомобиль, но удивление вызвало то, что вождение этого автомобиля требует определенной физической формы. Этот репортаж пересказывает Rus.Postimees.

Новый 2024 год уже вступил в свои законные права. Пришло время заглянуть в аккаунты знаменитостей. Как они встретили праздник?

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