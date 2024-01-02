Главное за 2 января ⟩ Поломки электропоездов, ракетный обстрел Украины и землетрясение в Японии

Праздники резко подошли к концу, и в Латвии начались привычные рабочие будни. И год начался с не самых хороших новостей. Ломаются импортированные электропоезда, Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, число жертв землетрясения в Японии продолжает расти. Об этих и других новостях читайте в ежедневном дайджесте от RUS TVNET.
Новости Латвии:
У пяти новых электропоездов выявлены различные технические недостатки, сообщили агентству LETA в Pasažieru vilciens (PV).
По техническим причинам во вторник отменено несколько поездов на скултском направлении, свидетельствует информация Pasažieru vilciens.
Министр сообщения Каспарс Бришкенс и правление Pasažieru vilciens (PV) в среду, 3 января, встретятся с руководством чешской компании Škoda Vagonka, чтобы потребовать объяснений по поводу дефектов новых электропоездов и обсудить дальнейшие действия по их устранению в рамках гарантии, говорится в сообщении министра в Twitter.
Rietumu banka призывает депутатов Сейма не торопиться с передачей Дома Москвы в государственную собственность, так как последствия этого законопроекта затронут латвийские предприятия, чьи активы находятся в России.
Верховный суд оставил без изменений приговор Административного окружного суда от 17 февраля 2020 года, согласно которому решение Совета по конкуренции от 2017 года об участии SIA Tirdzniecības nams Kurši в запрещенном производителями и торговцами вертикальном объединении и запрещенном горизонтальном объединении, то есть в картеле, признано обоснованным, подтвердили в суде.
28 декабря 2023 года в Рижском зоопарке во время обслуживания верблюдов погиб работник зоопарка. В связи с произошедшим Рижское Северное управление Рижского регионального управления Госполиции начало уголовный процесс.
В социальной сети Facebook 1 января появилось сообщение, что в новогоднюю ночь пропал молодой человек по имени Лаурис Заубе.
Государственная полиция разыскивает изображенного на фото мужчину. Кроме того, полиция призывает отозваться и самого мужчину с фото.
В последний день 2023 года телеведущий и организатор мероприятий Айвис Цериньш объявил в социальных сетях, что его брак с Лелдой Цериней распался.
За рубежом:
Утром во вторник, 2 января, российские войска снова нанесли массированный ракетный удар по Украине, сообщают Воздушные силы Украины.
Утром во вторник, 2 января, одна из выпущенных российскими военными по Украине ракет упала на территории России - в селе Петропавловка в Воронежской области. Как сообщает Русская служба ВВС, сначала об этом сообщили украинские СМИ, а затем информацию подтвердило Минобороны РФ, впрочем, не уточнив, была ли ракета выпущена по Украине.
Во вторник из горящего многоквартирного дома в вильнюсском микрорайоне Виршулишкес в больницу доставлены четыре человека, сообщила BNS представитель Департамента противопожарной охраны и спасения Эдита Зданевичене.
В международном аэропорту Токио во вторник загорелся пассажирский самолет японской авиакомпании Japan Airlines, сообщает японский телеканал NHK.
По меньшей мере 30 человек погибли и десятки пострадали в результате мощного землетрясения в Японии. Власти предупреждают о значительных разрушениях и многочисленных жертвах – масштаб трагедии можно будет оценить, когда спасатели доберутся до пострадавших районов.
Принадлежащая миллиардеру Илону Маску социальная сеть Х (ранее известная как Twitter) в 2024 году может пережить банкротство, свидетельствует прогноз Financial Times.
В последний день прошлого года в матче НХЛ хитрыми действиями на площадке отличились хоккеисты клуба "Монреаль Канадиенс", которым удалось обмануть противника и забить гол.
Интересное чтиво:
Всех с наступившим 2024 годом! Надеюсь, что ваши надежды сбудутся, а опасения развеются. Пусть важными будут только хорошие новости, а плохое происходит лишь очень далеко от вас. И давайте же заглянем в ближайшее будущее. В этой статье я напишу, за какими событиями и историями в наступающим году я собираюсь наблюдать особенно пристально.
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