На улицах Москвы значительно сократилось количество автомобилей

По данным издания, в 2023 году количество автомобилей на дорогах сократилось на 4%, или на 130 тысяч, достигнув среднего значения в 2,84 миллиона автомобилей.

По сравнению с 2019 годом на дорогах Москвы стало на 230 тысяч автомобилей меньше. Количество дней, когда дороги были сильно перегружены, сократилось почти на треть. В то время каждую неделю в пробках находилось в среднем 3,07 миллиона автомобилей.

В Транспортном департамента Москвы утверждают, что это связано с развитием общественного транспорта, который становится все более удобной альтернативой личным автомобилям.

В Москве традиционно быстро росло количество автомобилей, но в последнее время жители стали покупать меньше машин из-за более высоких цен, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза РФ Антон Шапарин.

Стоимость эксплуатации автомобилей будет расти быстрее, чем рост доходов, поэтому многие люди стали меньше ездить. Еще одним фактором является введение новых платных парковочных мест.

2024 год тоже не обойдется без повышения цен - вырастут цены на такси. Госдума РФ даже предложила ввести временные меры по повышению цен: изменить алгоритм расчета стоимости поездки и снизить контроль водителей.

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