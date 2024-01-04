Новогоднее отключение: ждать ли блокировку YouTube в Беларуси

YouTube не загружался около 20 минут примерно у половины пользователей, так оценивают эксперты ситуацию в Беларуси в новогоднюю ночь-2024.

Боролись ли с новогодним поздравлением Светланы Тихановской, тестировали новые технологии или мстили "Киберпартизанам" за атаку на госагентство БелТА? Ждать ли отключений в дальнейшем? И как обычным белорусам законно их обойти? DW выяснила у экспертов по цифровым свободам и "Киберпартизан".

Трафик с YouTube уменьшили примерно вдвое

YouTube отключили не у всех. "Мы полагаем, что это было не отключение, а ограничение трафика с него, падение было на 40-45%. То есть у пользователей не было надписи, что YouTube заблокирован, просто не грузился контент и сервисы. Примерно в 20-минутный интервал", - говорит Николай Кванталиани, эксперт по цифровой безопасности, сооснователь Digital Skills Coalition Belarus.

В правозащитной организации Human Constanta проанализировали отчет YouTube о доступности сервисов в разных странах (Transparency Report).