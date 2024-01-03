"Путин съест вас на ужин со всеми вашими ЕС, НАТО, свободой и демократией". Главное из интервью Зеленского Economist

Зеленский утверждает, что, поддерживая Украину, Европа защищает себя от российской агрессии. «Давая нам деньги или давая нам оружие, вы поддерживаете себя. Вы спасаете своих детей, а не наших», — предупреждает он. Если России позволят забирать украинских детей, «они будут забирать других детей». Если Россия будет нарушать права украинцев, «она будет нарушать права во всем мире».

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«Путин чувствует слабость, как животное, потому что он и есть животное. Он чувствует кровь, он чувствует свою силу. И он съест вас на ужин со всеми вашими ЕС, НАТО, свободой и демократией», — говорит Зеленский.

«Может быть, чего-то не хватает. Или, может быть, кого-то не хватает. Кого-то, кто мог бы говорить об Украине как о защите всех нас». Европейские страны должны лоббировать в Америке поддержку Украины ради их же блага: «Разведывательные службы нескольких европейских стран начали [изучать] возможность нападения на их территорию со стороны России… Даже те страны, которые не входили в СССР».