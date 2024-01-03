Прибыль латвийских финансовых учреждений выросла вдвое

В том числе в ноябре финансовые учреждения работали с прибылью в размере 61 млн евро.

Общая сумма активов монетарных финансовых учреждений в конце ноября составила 27,469 млрд евро, что на 4,3% или 1,131 млрд евро больше, чем в конце ноября 2022 года (26,338 млрд евро).

Остаток кредитов, выданных монетарными финансовыми учреждениями резидентам, составил 13,722 млрд евро (+1,1%), в том числе в евро резидентам было выдано кредитов на сумму 13,641 млрд евро (+1,2%), а остаток выданных в зарубежной валюте кредитов составил 81,3 млн евро (-15,8%).

Остаток вкладов резидентов составил 17,612 млрд евро (+1,4%), в том числе вкладов в евро - 16,493 млрд евро (+2,8%), вкладов в зарубежных валютах - 1,12 млрд евро (-15,7%).

Капитал и резервы монетарных финансовых учреждений составили в конце ноября 3,703 млрд евро, что на 16,3% больше, чем за тот же период 2022 года.

За 11 месяцев 2022 года прибыль монетарных финансовых учреждений составила 1297,8 млн евро, а в целом за прошлый год - 326,3 млн евро, что на 26,5% больше, чем в 2021 году.

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